Ворог бив по 39 населених пунктах Херсонщини: пошкоджені багатоповерхівки, будинки, поранено 2 людей

Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсон та населені пункти області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інгулець, Суханове, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Білозерка, Золота Балка, Томарине, Дудчани, Садове, Станіслав, Олександрівка, Надіївка, Милове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Придніпровське, Антонівка, Кізомис, Дослідне, Берегове, Благовіщенське, Новорайськ, Монастирське, Нововоронцовка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зеленівка, Козацьке, Костирка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гараж та автомобілі. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

