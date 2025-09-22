Путин испытывает границы НАТО провокациями на восточном фланге Европы, - The Times

Российский диктатор Владимир Путин активизирует военные действия против НАТО, проверяя его границы и совершая провокации.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

По оценке издания, несмотря на значительные обязательства европейских стран в сфере обороны за последний год, Кремль все еще чувствует себя достаточно смелым, чтобы тестировать прочность восточного фланга. НАТО, в свою очередь, обсуждает изменение правил боевых действий для быстрого реагирования на воздушные вторжения России и необходимость установления "красных линий".

Бывший командующий Королевских ВВС Великобритании маршал авиации Грег Бегвелл отметил, что Альянс должен "разработать четкую линию и быть готовым действовать в ее рамках".

В то же время издание отмечает, что Польша, Финляндия и страны Балтии активно усиливают оборонный потенциал, тогда как Великобритания, Франция и Германия отстают.

Кроме того, угроза исходит не только от России: MI5 готовит рекомендации для британских парламентариев по защите от иностранного шпионажа.

