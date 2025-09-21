Макрон заявил, что не волнуется из-за неучастия США в операции "Восточный страж"

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил почему "не волнуется" из-за того, что США не участвуют по укреплению восточного фланга Альянса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что "не беспокоится и не волнуется" из-за того, что США не участвуют в операции "Восточный страж", начатой после падения российских дронов в Польше.

"Посмотрите, что делают США на восточном фланге НАТО. Вы являетесь очень сильным участником и надежным партнером. Поэтому я не хочу преуменьшать эту роль и вашу преданность, и я думаю, что ваш президент также очень четко выразил свою преданность НАТО", - пояснил президент.

По его словам, европейские государства одновременно должны активнее инвестировать в свою обороноспособность.

"Ведь справедливо, что США хотят сосредоточиться гораздо больше на собственной безопасности или хотят гораздо больше работать на Тихоокеанском побережье и просят европейцев быть более вовлеченными и преданными своей безопасности", - сказал Макрон.

