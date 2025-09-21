РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО
Макрон заявил, что не волнуется из-за неучастия США в операции "Восточный страж"

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил почему "не волнуется" из-за того, что США не участвуют по укреплению восточного фланга Альянса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что "не беспокоится и не волнуется" из-за того, что США не участвуют в операции "Восточный страж", начатой после падения российских дронов в Польше.

"Посмотрите, что делают США на восточном фланге НАТО. Вы являетесь очень сильным участником и надежным партнером. Поэтому я не хочу преуменьшать эту роль и вашу преданность, и я думаю, что ваш президент также очень четко выразил свою преданность НАТО", - пояснил президент.

Читайте: Макрон о российских самолетах над Эстонией: новый этап провокаций Кремля

По его словам, европейские государства одновременно должны активнее инвестировать в свою обороноспособность.

"Ведь справедливо, что США хотят сосредоточиться гораздо больше на собственной безопасности или хотят гораздо больше работать на Тихоокеанском побережье и просят европейцев быть более вовлеченными и преданными своей безопасности", - сказал Макрон.

Также читайте: 30% поляков планируют покинуть страну в случае вероятного нападения России, - опрос

Французи мають ядерну зброю і непоганий ВПК, тому лишній раз і не оглядуються, що там закортіло Трампу.
21.09.2025 20:07 Ответить
Европейцы сами должны владеть Европой. Неужели они сами не понимают насколько это унизительно. Быть чьей-то шлюшкой. Пугать всех американским папиком.
21.09.2025 20:11 Ответить
"Адже справедливо, що США хочуть зосередитися набагато більше на власній безпеці або хочуть набагато більше працювати на Тихоокеанському узбережжі і просять європейців бути більш залученими та відданими своїй безпеці", - сказав Макрон.Макарон.в такому випадку пора вказати США НАПРЯМОК ТИХООКЕАНСЬКОГО НАКУЙ І СТВОРЮВАТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ НАТО.
21.09.2025 20:15 Ответить
Щоб знову Величними Стати
Згорнутись надумали Штати
І вже з абсолютного днища
Здійматись все вище і вище ...
21.09.2025 20:16 Ответить
"Здійматись" все нижче і нижче .."
21.09.2025 20:25 Ответить
Тому що ціна цій операції прямо пропорційна розміру хвилювання.
21.09.2025 20:41 Ответить
Кришнаиты европейские.
21.09.2025 20:48 Ответить
Неучасть Трампа, це не зовсім неучасть США!! Це різні Світи, які нетотожні!!
21.09.2025 20:42 Ответить
 
 