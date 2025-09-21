УКР
Макрон заявив, що не хвилюється через неучасть США в операції "Східний вартовий"

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон пояснив чому "не хвилюється" через те, що США не беруть участь зі зміцнення східного флангу Альянсу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що "не турбується і не хвилюється" через те, що США не беруть участь в операції "Східний вартовий", розпочатій після падіння російських дронів у Польщі.

"Подивіться, що роблять США на східному фланзі НАТО. Ви є дуже сильним учасником і надійним партнером. Тому я не хочу применшувати цю роль і вашу відданість, і я думаю, що ваш президент також дуже чітко висловив свою відданість НАТО", – пояснив президент.

Читайте: Макрон про російські літаки над Естонією: новий етап провокацій Кремля

За його словами, європейські держави водночас мають активніше інвестувати у свою обороноздатність.

"Адже справедливо, що США хочуть зосередитися набагато більше на власній безпеці або хочуть набагато більше працювати на Тихоокеанському узбережжі і просять європейців бути більш залученими та відданими своїй безпеці", – сказав Макрон.

Також читайте: 30% поляків планують покинути країну в разі ймовірного нападу Росії, - опитування

НАТО (6802) США (24357) Макрон Емманюель (1603)
Французи мають ядерну зброю і непоганий ВПК, тому лишній раз і не оглядуються, що там закортіло Трампу.
21.09.2025 20:07 Відповісти
Европейцы сами должны владеть Европой. Неужели они сами не понимают насколько это унизительно. Быть чьей-то шлюшкой. Пугать всех американским папиком.
21.09.2025 20:11 Відповісти
"Адже справедливо, що США хочуть зосередитися набагато більше на власній безпеці або хочуть набагато більше працювати на Тихоокеанському узбережжі і просять європейців бути більш залученими та відданими своїй безпеці", - сказав Макрон.Макарон.в такому випадку пора вказати США НАПРЯМОК ТИХООКЕАНСЬКОГО НАКУЙ І СТВОРЮВАТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ НАТО.
21.09.2025 20:15 Відповісти
Щоб знову Величними Стати
Згорнутись надумали Штати
І вже з абсолютного днища
Здійматись все вище і вище ...
21.09.2025 20:16 Відповісти
"Здійматись" все нижче і нижче .."
21.09.2025 20:25 Відповісти
 
 