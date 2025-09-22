Путін випробовує кордони НАТО провокаціями на східному фланзі Європи, - The Times
Російський диктатор Володимир Путін активізує військові дії проти НАТО, перевіряючи його кордони та здійснюючи провокації.
Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.
За оцінкою видання, попри значні зобов’язання європейських країн у сфері оборони за останній рік, Кремль усе ще почувається достатньо сміливим, щоб тестувати міцність східного флангу. НАТО, у свою чергу, обговорює зміну правил бойових дій для швидшого реагування на повітряні вторгнення Росії та необхідність встановлення "червоних ліній".
Колишній командувач Королівських ВПС Великої Британії маршал авіації Грег Бегвелл наголосив, що Альянс має "розробити чітку лінію і бути готовим діяти в її рамках".
Водночас видання зауважує, що Польща, Фінляндія та країни Балтії активно посилюють оборонний потенціал, тоді як Велика Британія, Франція та Німеччина відстають.
Крім того, загроза походить не лише від Росії: MI5 готує рекомендації для британських парламентарів щодо захисту від іноземного шпигунства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.patreon.com/ukrlib
Царям, всесвітнім шинкарям,
І дукачі, і таляри,
І пута кутії пошли.
Робочим головам, рукам
На сій окраденій землі
Свою ти силу ниспошли.
Мені ж, мій боже, на землі
Подай любов, сердечний рай
І більш нічого не давай!
24 травня 1860 С. П. Б.
Царів, кривавих шинкарів,
У пута кутії окуй,
В склепу глибокім замуруй.
Трудящим людям, всеблагий.
На їх окраденій землі
Свою ти силу ниспошли.
А чистих серцем - коло їх
Постав ти ангели свої,
Щоб чистоту їх соблюли:
Мені ж, о господи, подай
Любити правду на землі
І друга щирого пошли!
25 травня [1860 С. П. Б.]
Злоначинающих спини,
У пута кутії не куй,
В склепи глибокі не муруй.
А доброзиждущим рукам
І покажи, і поможи,
Святую силу ниспошли.
А чистих серцем? - Коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх соблюди.
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.
27 травня [1860 С. П .Б.]
Тим неситим очам,
Земним ббгам-царям,
І плуги, й кораблі,
І всі добра землі,
І хвалебні псалми -
Тим дрібненьким богам.
Роботящим умам,
Роботящим рукам
Перелоги орать,
Думать, сіять, не ждать
І посіяне жать
Роботящим рукам.
Добросердим-малим,
Тихолюбцям-святим,
Творче неба й землі!
Долгоденствіє їм
На сім світі; на тім...
Рай небесний пошли.
Все на світі - не нам,
Все богам, тим царям!
І плуги, й кораблі,
І всі добра землі,
Моя любо!.. А нам -
Нам любов між людьми.
31 травня [1860 С. П. Б.]