Путін випробовує кордони НАТО провокаціями на східному фланзі Європи, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін активізує військові дії проти НАТО, перевіряючи його кордони та здійснюючи провокації.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

За оцінкою видання, попри значні зобов’язання європейських країн у сфері оборони за останній рік, Кремль усе ще почувається достатньо сміливим, щоб тестувати міцність східного флангу. НАТО, у свою чергу, обговорює зміну правил бойових дій для швидшого реагування на повітряні вторгнення Росії та необхідність встановлення "червоних ліній".

Колишній командувач Королівських ВПС Великої Британії маршал авіації Грег Бегвелл наголосив, що Альянс має "розробити чітку лінію і бути готовим діяти в її рамках".

Водночас видання зауважує, що Польща, Фінляндія та країни Балтії активно посилюють оборонний потенціал, тоді як Велика Британія, Франція та Німеччина відстають.

Крім того, загроза походить не лише від Росії: MI5 готує рекомендації для британських парламентарів щодо захисту від іноземного шпигунства.

