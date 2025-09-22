РУС
Условия торгового соглашения ЕС с Украиной могли бы быть более выгодными для Киева, - министр Эстонии Террас

Помощь Украине от Европы

Эстония считает, что условия обновленного торгового соглашения между Евросоюзом и Украиной могли бы быть более снисходительными для Киева.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Терраса, договоренности с Украиной и Молдовой являются шагом вперед, однако Киев заслуживал более выгодных условий. Он подчеркнул, что соглашение одновременно обеспечивает долгосрочную стабильность и отвечает интересам обеих сторон.

Министр добавил, что Евросоюз должен помнить о роли Украины в общей безопасности. "Мы должны помогать им, чем можем", - сказал он.

Террас также отметил, что страны-члены ЕС достигли консенсуса относительно торговых условий, и теперь его следует придерживаться.

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
22.09.2025 11:24 Ответить
ципердюков. Спинной мозг не хочет включаться?)))
22.09.2025 12:02 Ответить
А ******* до с*аки те уксловия, там даже министр с/х не участвовал в переговорах с ЕС.
22.09.2025 11:57 Ответить
 
 