Условия торгового соглашения ЕС с Украиной могли бы быть более выгодными для Киева, - министр Эстонии Террас

Эстония считает, что условия обновленного торгового соглашения между Евросоюзом и Украиной могли бы быть более снисходительными для Киева.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Терраса, договоренности с Украиной и Молдовой являются шагом вперед, однако Киев заслуживал более выгодных условий. Он подчеркнул, что соглашение одновременно обеспечивает долгосрочную стабильность и отвечает интересам обеих сторон.

Министр добавил, что Евросоюз должен помнить о роли Украины в общей безопасности. "Мы должны помогать им, чем можем", - сказал он.

Террас также отметил, что страны-члены ЕС достигли консенсуса относительно торговых условий, и теперь его следует придерживаться.

