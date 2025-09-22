В Україні почала дешевшати морква. Ціни вже на 35% нижчі, ніж торік

Ціни на моркву в Україні після місяця відносної стабільності минулого тижня почали помітно знижуватися.

Наразі торговельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно реалізовувати досить великі обсяги овочів, повідомляє проєкт EastFruit.

До того ж збиральна компанія в українських господарствах активно продовжується, і пропозиція моркви на внутрішньому ринку стрімко зростає.

Відтак, виробники змушені знижувати ціни на наявні обсяги моркви. Так, зараз морква пропонується до продажу за ціною в діапазоні 6-13 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

За словами виробників, останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції, а продаж ведеться неактивно й виключно малооб'ємними партіями. Крім того, зростає пропозиція моркви на ринку, від чого ціни знжуються.

При цьому морква в Україні вже реалізується в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року.

Фермери поки не очікують покращення ситуації, оскільки пропозиція овочів на ринку на сьогоднішній день надмірна, а збиральна кампанія в країні продовжується.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні дорожчали огірки, проте ціни були на 29% нижчими за торішні.

До того стало відомо, що цього року площі під картоплею зросли приблизно на 20% – їх розширили насамперед середні та великі господарства після високих цін торік. Врожайність картоплі також краща за минулорічну, частина виробників оцінює приріст до 30%, однак наразі зібрано лише близько половини площ.