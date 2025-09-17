Урожай картоплі цьогоріч може на 30% перевищити торішній. Коли краще робити запаси?

Цього року площі під картоплею зросли приблизно на 20% – їх розширили насамперед середні та великі господарства після високих цін торік. Врожайність картоплі також краща за минулорічну, частина виробників оцінює приріст до 30%, однак наразі зібрано лише близько половини площ, тому підбивати остаточні підсумки передчасно.

Про це виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко повідомила в коментарі Укрінформу.

Вона уточнила, що станом на 12 вересня ціни на картоплю на гуртових ринках поки що залишаються стабільними. Зокрема, на ринку "Шувар" у Львові ціна складає 12,5 грн/кг, а на "Столичному" в Києві – від 12 до 15 грн/кг. Для порівняння, у вересні торік ціни перебували на схожому рівні.

Водночас експертка додала, що в Україну почали імпортувати картоплю із-за кордону, адже ціни на неї ще нижчі.

"У нас уже є інформація, що перші фури з польською картоплею перетинають кордон. Їхня експортна ціна – близько 6 грн/кг, що нижче за українську, тож продукція може бути конкурентною навіть з урахуванням логістики", – пояснила Самойліченко.

Вона додала, що найвигідніший період для закупівлі це кінець вересня – середина жовтня, оскільки в цей час зазвичай багато фермерів продають картоплю одразу після копання через брак сховищ.

Читайте також: "Ціни на яблука в Україні ніколи не повернуться до 5 гривень за кілограм": експерт назвав причини

"Як тільки підуть опади і сильні заморозки, картоплю не буде де зберігати, тож ми побачимо зменшення пропозиції на ринку. Частину картоплі, яка не буде реалізована, просто не зможуть зберігати – і тоді вона зникне з ринку. Взимку ж ми з великою ймовірністю повернемося до імпортної продукції, оскільки картоплесховищ все ще катастрофічно не вистачає", – підсумувала Самойліченко.

Раніше повідомлялось, що восени 2025 року ціни на картоплю та соняшникову олію в Україні залишатимуться вищими за очікування споживачів.

За оцінками учасників ринку, картопля утримається біля 9-11 грн/кг, а роздрібна ціна олії може піднятися до 95-100 грн/л.