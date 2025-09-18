В Україні дорожчають огірки, проте ціни на 29% нижчі за торішні

В Україні цього тижня зросли відпускні ціни на тепличні огірки.

За словами виробників, підвищення цін спричинено насамперед підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку, пише EastFruit.

Так, зараз українські тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Ціни підвищуються, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить. Крім того, через прохолодну та похмуру погоду в Україні вибірки у тепличних комбінатах помітно скоротилися, і нинішні обсяги не покривають усі потреби покупців.

При цьому, незважаючи на подорожчання, на сьогодні тепличнні огірки на ринку України коштують у середньому на 29% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

При цьому багато гравців ринку не виключають можливості подальшого подорожчання огірків через активний попит та сезонне скорочення пропозиції тепличних овочів.

