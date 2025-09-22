Умови торговельної угоди ЄС з Україною могли б бути вигіднішими для Києва, - міністр Естонії Террас

Естонія вважає, що умови оновленої торговельної угоди між Євросоюзом та Україною могли б бути більш поблажливими для Києва.

Про це заявив міністр сільського господарства Естонії Хендрік Террас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Терраса, домовленості з Україною та Молдовою є кроком уперед, однак Київ заслуговував на вигідніші умови. Він наголосив, що угода водночас забезпечує довгострокову стабільність і відповідає інтересам обох сторін.

Міністр додав, що Євросоюз має пам’ятати про роль України у спільній безпеці. "Ми повинні допомагати їм, чим можемо", - сказав він.

Террас також зазначив, що країни-члени ЄС досягли консенсусу щодо торговельних умов, і тепер його слід дотримуватися.

