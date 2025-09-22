Умови торговельної угоди ЄС з Україною могли б бути вигіднішими для Києва, - міністр Естонії Террас
Естонія вважає, що умови оновленої торговельної угоди між Євросоюзом та Україною могли б бути більш поблажливими для Києва.
Про це заявив міністр сільського господарства Естонії Хендрік Террас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Терраса, домовленості з Україною та Молдовою є кроком уперед, однак Київ заслуговував на вигідніші умови. Він наголосив, що угода водночас забезпечує довгострокову стабільність і відповідає інтересам обох сторін.
Міністр додав, що Євросоюз має пам’ятати про роль України у спільній безпеці. "Ми повинні допомагати їм, чим можемо", - сказав він.
Террас також зазначив, що країни-члени ЄС досягли консенсусу щодо торговельних умов, і тепер його слід дотримуватися.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар22.09.2025 11:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
westwlad
показати весь коментар22.09.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
westwlad
показати весь коментар22.09.2025 11:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль