Россия нанесла ракетный удар по Бобровке под Харьковом: пострадавших нет

Российская армия нанесла ракетный удар по селу Бобровка, что в трех километрах от Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Около 11:24 оккупанты нанесли ракетный удар по с. Бобровка Харьковского района. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС.

