Россия нанесла ракетный удар по Бобровке под Харьковом: пострадавших нет

РФ нанесла удар по Славянску 27 мая 2025 года

Российская армия нанесла ракетный удар по селу Бобровка, что в трех километрах от Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Около 11:24 оккупанты нанесли ракетный удар по с. Бобровка Харьковского района. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС.

обстрел (29640) Харьковская область (1619) Харьковский район (549) Бобровка (1)
