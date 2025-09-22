Россия нанесла ракетный удар по Бобровке под Харьковом: пострадавших нет
Российская армия нанесла ракетный удар по селу Бобровка, что в трех километрах от Харькова.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Около 11:24 оккупанты нанесли ракетный удар по с. Бобровка Харьковского района. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - говорится в сообщении.
На месте работают подразделения ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль