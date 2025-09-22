Росія завдала ракетного удару по Бобрівці під Харковом: постраждалих немає
Російська армія нанесла ракетний удар по селу Бобрівка, що за три кілометри від Харкова.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 11:24 окупанти нанесли ракетний удар по с. Бобрівка Харківського району. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило", - йдеться у дописі.
На місці працюють підрозділи ДСНС.
