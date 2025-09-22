УКР
Росія завдала ракетного удару по Бобрівці під Харковом: постраждалих немає

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Російська армія нанесла ракетний удар по селу Бобрівка, що за три кілометри від Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 11:24 окупанти нанесли ракетний удар по с. Бобрівка Харківського району. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило", - йдеться у дописі.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у Запоріжжі: загроза балістики

