Росія завдала ракетного удару по Бобрівці під Харковом: постраждалих немає

Російська армія нанесла ракетний удар по селу Бобрівка, що за три кілометри від Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 11:24 окупанти нанесли ракетний удар по с. Бобрівка Харківського району. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило", - йдеться у дописі.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

