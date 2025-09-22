1 056 2
Вибух пролунав у Запоріжжі: працювала ППО (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах раніше попередили про загрозу балістики з російського Таганрогу.
Глава ОВА Федоров заявив про вибухи в області. Працює ППО.
Пізніше очільник області заявив, що гучний вибух, який чули запоріжці - робота ППО. Попередньо, без постраждалих.
