Вибух пролунав у Запоріжжі: працювала ППО (оновлено)

Вибух пролунав у Запоріжжі 22 вересня 2025 року

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах раніше попередили про загрозу балістики з російського Таганрогу.

Глава ОВА Федоров заявив про вибухи в області. Працює ППО.

Пізніше очільник області заявив, що гучний вибух, який чули запоріжці - робота ППО. Попередньо, без постраждалих.

Читайте: Наслідки удару РФ по Запоріжжю: завдано 10 ударів, три людини загинули, серед постраждалих - 16-річний хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

