Новости Обстрелы Запорожья
Взрыв прогремел в Запорожье: угроза баллистики

Взрыв прогремел в Запорожье 22 сентября 2025 года

Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах ранее предупредили об угрозе баллистики из российского Таганрога.

Глава ОВА Федоров заявил о взрывах в области. Работает ПВО.

Читайте: Последствия удара РФ по Запорожью: нанесено 10 ударов, три человека погибли, среди пострадавших - 16-летний парень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

