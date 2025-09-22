Взрыв прогремел в Запорожье: угроза баллистики

Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах ранее предупредили об угрозе баллистики из российского Таганрога.

Глава ОВА Федоров заявил о взрывах в области. Работает ПВО.

