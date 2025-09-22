РУС
На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки рукоположил уклониста в диаконы

На Волыни правоохранители разоблачили священнослужителя, который за 10 тысяч долларов обещал отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-секретарь спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы придать такому посвящению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен он получил на банковскую карточку, остальные - 8 тысяч долларов - наличными во время личной встречи", - рассказала Юлия Шевченко.

Во время санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея обнаружили средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Также читайте: 8 миллионов взяток: военная прокуратура разоблачила схемы незаконного пересечения границы и подкупа во время мобилизации. ФОТОрепортаж

взятка (6229) уклонисты (1103) Волынская область (1041)
+5
Московський парханат-гадюшник.
22.09.2025 12:42 Ответить
+4
Священник порахував, шо висвятити ухилянта в диякони вигідніше, ніж пізніше відспівати його як героя.
22.09.2025 12:35 Ответить
+4
Священник, мулла і равин розповідають, як ділять грошові пожертви між богом і собою. Священник каже: Ми малюємо коло навколо себе. Кидаємо гроші вгору. Те, що впаде в межах кола - наше, а що за межами - боже. Мулла каже, що в них так само, тільки те, що за межами кола - їхнє, а що в середині - боже. Равин каже: А ми особливо не переймаємося. Кидаємо гроші вгору, і бог візьме собі скільки треба. А все, що впало - наше!
22.09.2025 12:58 Ответить
Яка церква? Тут два варіанти-або українська православна-або українська греко-католицька. Бабло косять всі.. наразі не до Господа Бога
22.09.2025 12:34 Ответить
Московський парханат-гадюшник.
22.09.2025 12:42 Ответить
Священник порахував, шо висвятити ухилянта в диякони вигідніше, ніж пізніше відспівати його як героя.
22.09.2025 12:35 Ответить
якщо прийдуть кацапи, твої дупі ніякі гроші не допоможуть, як і тому священнику.
22.09.2025 14:06 Ответить
Дупи, кадирівці, на Варшаву, буряти.
22.09.2025 14:09 Ответить
Ні Богу свічка, ні чорту кочерга!! Гешефтники ***********!!
22.09.2025 12:36 Ответить
Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку.

Оце кіно.
22.09.2025 12:38 Ответить
Нормас - скаже, що то пожертва
22.09.2025 12:50 Ответить
Священник, мулла і равин розповідають, як ділять грошові пожертви між богом і собою. Священник каже: Ми малюємо коло навколо себе. Кидаємо гроші вгору. Те, що впаде в межах кола - наше, а що за межами - боже. Мулла каже, що в них так само, тільки те, що за межами кола - їхнє, а що в середині - боже. Равин каже: А ми особливо не переймаємося. Кидаємо гроші вгору, і бог візьме собі скільки треба. А все, що впало - наше!
22.09.2025 12:58 Ответить
22.09.2025 13:00 Ответить
🤣🤣🤣
22.09.2025 12:39 Ответить
ну хоть к сожительству не склонял)))..а бабки-то мирское)))
22.09.2025 12:43 Ответить
Може хтось думає що священники святі. Звичайні люди, як і всі. Працюють та заробляють гроші як і всі. Вид діяльності не заборонений. Інакше потрібно заборонити цирк, фантастичні фільми, казки та психологів.
22.09.2025 12:48 Ответить
Чому не вказуєте деномінацію церкви?
І друге цього так званого "священика" потрібно лишити сану,най йде руками ******.
22.09.2025 12:48 Ответить
"пакуються" всі хто може - і тцк-шники і чиновники і лікарі і погранці..попи вирішили не бути осторонь такої халявної теми
22.09.2025 12:49 Ответить
Часи ідуть і змінюється все
Відьом і вчених вже не палять як раніше
Та дещо не міняється ніяк
За гроші піп вам індульгенцію відпише ...
22.09.2025 12:52 Ответить
Путі Господні неісповедіми
22.09.2025 12:54 Ответить
А шо ні? Директора наших шкіл з чоловіків без педагогічної освіти роблять педагогів і "дарують" боронь певній категорії латентних уклоністів. То нормально, бо колись, хтось, щось, десь підписав. Та і як всім відомо, що останні років 30-ть жінки до педагогічних університетів не йдуть. А тут людина прийшла до Бога...
22.09.2025 13:13 Ответить
"Наша людина" - яка паства, такий і поводир.

Яке населення, такі і депутати, урядовці, президент, прокурори, судді, поліцейські, митарі, податківці, лікарі, вчителі,...

Кажуть, що у дурдомі весь пересонал з часом не відрізнити від пацієнтів. Як і у тюрмі...
22.09.2025 13:06 Ответить
З "ухилянта" у "диякони " за доляри має право висвячувати лише Кабмін, трьохлітерова сервісна служба підтримки та ще кілька поважних організацій . Робити це позамежами цих зелених закладів - це смертний гріх новітньої зеленої країни вільних людей.
22.09.2025 13:21 Ответить
Яка парафія,УПЦ чи ПЦУ?
22.09.2025 13:28 Ответить
Та Папи з Риму індульгенціями та Томами завжди торгували...
22.09.2025 13:48 Ответить
Корупція в церкві давно існує. У знайомої син на початку десятих платив приблизно таку ж суму щоб посвятили в священники, при тому він вчився саме на священника.
22.09.2025 14:10 Ответить
 
 