На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки рукоположил уклониста в диаконы

На Волыни правоохранители разоблачили священнослужителя, который за 10 тысяч долларов обещал отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-секретарь спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы придать такому посвящению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен он получил на банковскую карточку, остальные - 8 тысяч долларов - наличными во время личной встречи", - рассказала Юлия Шевченко.

Во время санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея обнаружили средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

