На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки рукоположил уклониста в диаконы
На Волыни правоохранители разоблачили священнослужителя, который за 10 тысяч долларов обещал отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-секретарь спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы придать такому посвящению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен он получил на банковскую карточку, остальные - 8 тысяч долларов - наличными во время личной встречи", - рассказала Юлия Шевченко.
Во время санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея обнаружили средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце кіно.
І друге цього так званого "священика" потрібно лишити сану,най йде руками ******.
Відьом і вчених вже не палять як раніше
Та дещо не міняється ніяк
За гроші піп вам індульгенцію відпише ...
Яке населення, такі і депутати, урядовці, президент, прокурори, судді, поліцейські, митарі, податківці, лікарі, вчителі,...
Кажуть, що у дурдомі весь пересонал з часом не відрізнити від пацієнтів. Як і у тюрмі...