На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря висвятив ухилянта у диякони
На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.
Про це повідомила речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів – готівкою під час особистої зустрічі", – розповіла Юлія Шевченко.
Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.
Оце кіно.
І друге цього так званого "священика" потрібно лишити сану,най йде руками ******.
Відьом і вчених вже не палять як раніше
Та дещо не міняється ніяк
За гроші піп вам індульгенцію відпише ...
Яке населення, такі і депутати, урядовці, президент, прокурори, судді, поліцейські, митарі, податківці, лікарі, вчителі,...
Кажуть, що у дурдомі весь пересонал з часом не відрізнити від пацієнтів. Як і у тюрмі...