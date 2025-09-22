На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря висвятив ухилянта у диякони

На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомила речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів – готівкою під час особистої зустрічі", – розповіла Юлія Шевченко.

Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.

Також читайте: 8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж