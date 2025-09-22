УКР
На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря висвятив ухилянта у диякони

Священник за хабар висвятив ухилянта у диякони

На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомила речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів – готівкою під час особистої зустрічі", – розповіла Юлія Шевченко.

Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.

Також читайте: 8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж

+4
Священник порахував, шо висвятити ухилянта в диякони вигідніше, ніж пізніше відспівати його як героя.
показати весь коментар
22.09.2025 12:35 Відповісти
+4
Московський парханат-гадюшник.
показати весь коментар
22.09.2025 12:42 Відповісти
+2
Священник, мулла і равин розповідають, як ділять грошові пожертви між богом і собою. Священник каже: Ми малюємо коло навколо себе. Кидаємо гроші вгору. Те, що впаде в межах кола - наше, а що за межами - боже. Мулла каже, що в них так само, тільки те, що за межами кола - їхнє, а що в середині - боже. Равин каже: А ми особливо не переймаємося. Кидаємо гроші вгору, і бог візьме собі скільки треба. А все, що впало - наше!
показати весь коментар
22.09.2025 12:58 Відповісти
Яка церква? Тут два варіанти-або українська православна-або українська греко-католицька. Бабло косять всі.. наразі не до Господа Бога
показати весь коментар
22.09.2025 12:34 Відповісти
Ні Богу свічка, ні чорту кочерга!! Гешефтники ***********!!
показати весь коментар
22.09.2025 12:36 Відповісти
Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку.

Оце кіно.
показати весь коментар
22.09.2025 12:38 Відповісти
Нормас - скаже, що то пожертва
показати весь коментар
22.09.2025 12:50 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 13:00 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.09.2025 12:39 Відповісти
ну хоть к сожительству не склонял)))..а бабки-то мирское)))
показати весь коментар
22.09.2025 12:43 Відповісти
Може хтось думає що священники святі. Звичайні люди, як і всі. Працюють та заробляють гроші як і всі. Вид діяльності не заборонений. Інакше потрібно заборонити цирк, фантастичні фільми, казки та психологів.
показати весь коментар
22.09.2025 12:48 Відповісти
Чому не вказуєте деномінацію церкви?
І друге цього так званого "священика" потрібно лишити сану,най йде руками ******.
показати весь коментар
22.09.2025 12:48 Відповісти
"пакуються" всі хто може - і тцк-шники і чиновники і лікарі і погранці..попи вирішили не бути осторонь такої халявної теми
показати весь коментар
22.09.2025 12:49 Відповісти
Часи ідуть і змінюється все
Відьом і вчених вже не палять як раніше
Та дещо не міняється ніяк
За гроші піп вам індульгенцію відпише ...
показати весь коментар
22.09.2025 12:52 Відповісти
Путі Господні неісповедіми
показати весь коментар
22.09.2025 12:54 Відповісти
А шо ні? Директора наших шкіл з чоловіків без педагогічної освіти роблять педагогів і "дарують" боронь певній категорії латентних уклоністів. То нормально, бо колись, хтось, щось, десь підписав. Та і як всім відомо, що останні років 30-ть жінки до педагогічних університетів не йдуть. А тут людина прийшла до Бога...
показати весь коментар
22.09.2025 13:13 Відповісти
"Наша людина" - яка паства, такий і поводир.

Яке населення, такі і депутати, урядовці, президент, прокурори, судді, поліцейські, митарі, податківці, лікарі, вчителі,...

Кажуть, що у дурдомі весь пересонал з часом не відрізнити від пацієнтів. Як і у тюрмі...
показати весь коментар
22.09.2025 13:06 Відповісти
З "ухилянта" у "диякони " за доляри має право висвячувати лише Кабмін, трьохлітерова сервісна служба підтримки та ще кілька поважних організацій . Робити це позамежами цих зелених закладів - це смертний гріх новітньої зеленої країни вільних людей.
показати весь коментар
22.09.2025 13:21 Відповісти
Яка парафія,УПЦ чи ПЦУ?
показати весь коментар
22.09.2025 13:28 Відповісти
 
 