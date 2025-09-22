"Айдар" о "судах" над пленными побратимами в Ростове: Фиктивный процесс не имеет ничего общего с правосудием. Защита Родины - не терроризм

В Ростове-на-Дону российская прокуратура требует от 20 до 24 лет "строгого режима" для пленных военных из Айдара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Айдара".

"Защита своей Родины не является терроризмом. Этот процесс - фиктивный и накрученный; он не имеет ничего общего с правосудием. Заседания проводились на основании пыток, а в октябре 2024 года слушания были полностью закрыты от общественности и прессы.



Мы призываем украинское и мировое сообщество НЕ ВЕРИТЬ этим приговорам и не признавать их легитимными. Просим: распространяйте информацию, давите на международные правозащитные институты, оказывайте правовую и гуманитарную поддержку - все, что может помочь ускорить возвращение ребят домой", - призывает "Айдар".

