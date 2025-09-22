"Айдар" про "суди" над полоненими побратимами в Ростові: Фіктивний процес не має нічого спільного з правосуддям. Захист Батьківщини - не тероризм

У Ростові-на-Дону російська прокуратура вимагає від 20 до 24 років "строгого режиму" для полонених військових з Айдару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Айдару".

"Захист своєї Батьківщини не є тероризмом. Цей процес - фіктивний та накручений; він не має нічого спільного з правосуддям. Засідання проводилися на підставі тортурів, а у жовтні 2024 року слухання були повністю закриті від громадськості й преси.



Ми закликаємо українську й світову спільноту НЕ ВІРИТИ цим вирокам та не визнавати їх легітимними. Просимо: поширюйте інформацію, тисніть на міжнародні правозахисні інституції, надавайте правову та гуманітарну підтримку - усе, що може допомогти пришвидшити повернення хлопців додому", - закликає "Айдар".

