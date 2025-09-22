УКР
Новини Вироки українцям в РФ
323 1

"Айдар" про "суди" над полоненими побратимами в Ростові: Фіктивний процес не має нічого спільного з правосуддям. Захист Батьківщини - не тероризм

полонені бійці Айдару в суді РФ

У Ростові-на-Дону російська прокуратура вимагає від 20 до 24 років "строгого режиму" для полонених військових з Айдару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Айдару".

"Захист своєї Батьківщини не є тероризмом. Цей процес - фіктивний та накручений; він не має нічого спільного з правосуддям. Засідання проводилися на підставі тортурів, а у жовтні 2024 року слухання були повністю закриті від громадськості й преси.

Ми закликаємо українську й світову спільноту НЕ ВІРИТИ цим вирокам та не визнавати їх легітимними. Просимо: поширюйте інформацію, тисніть на міжнародні правозахисні інституції, надавайте правову та гуманітарну підтримку - усе, що може допомогти пришвидшити повернення хлопців додому", - закликає "Айдар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії судять 18 полонених бійців "Айдару", їм загрожує від 20 до 24 років

Автор: 

військовополонені (1065) Айдар (137)
Усі псевдопрокурори, псевдосудді, псевдослідчі на окупованій території повинні негайно знищуватися, зокрема через труднощі їх доправлення до суду та їх очевидну неспростовну вину та незаперечний статус окупантів, що знищують українство.
22.09.2025 13:47 Відповісти
 
 