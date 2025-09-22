ЕС нужен "план Б", чтобы обойти блокировку Венгрии в отношении Украины, - глава МИД Литвы Будрис

Блокирование со стороны Венгрии требует решительных шагов Евросоюза для продвижения украинской евроинтеграции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

На вопрос, существуют ли пути ускорения евроинтеграции Украины, несмотря на венгерское вето, министр ответил утвердительно. Он подчеркнул, что расширение ЕС базируется на принципе зависимости прогресса от достижений страны, однако этот принцип сейчас подорван действиями Венгрии, которая злоупотребляет правом вето, несмотря на то, что Украина выполняет критерии.

"Мы стремимся получить 27 голосов, но пока этого не произошло, мы ищем альтернативные решения", - отметил Будрис.

Он подтвердил, что речь идет о так называемом "плане Б" для преодоления венгерского вето. И подчеркнул, что ЕС не может оставаться заложниками вето Венгрии.

"Еще во время председательства Дании у нас есть возможность и время, чтобы перейти к неформальным этапам, которые будут формально финализированы чуть позже. Нынешняя методология расширения позволяет такой подход", - отметил Будрис.

И добавил, что эти шаги продемонстрируют уважение к правилам ЕС, а также помогут процессу реформ в Украине. Это также позволит ЕС сохранить ресурсы, мобилизованные Еврокомиссией, а также удержать внимание стран-членов.

"Я не знаю, каковы мотивы венгерского правительства, но я не буду в позиции слабого и не буду в позиции заложника. И у нас есть решение, как этого избежать", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Бурдис отметил, что оптимистично настроен по поводу того, что страны-члены поддержат этот путь.

"Здесь речь не идет не о том, чтобы об Украине появились какие-то новые слова и заявления, и безусловно речь не идет о создании иллюзии, что мы "что-то делаем, несмотря на все". Нет! Речь идет о сохранении импульса в движении Украины в ЕС. Речь идет о том, чтобы продолжать делать то, что действительно имеет значение - то есть реформы в Украине и подготовку ЕС к расширению... Неформальный процесс переговоров может стать таким механизмом", - отметил он.

Также Будрис утвердительно ответил на вопрос "ЕвроПравды" о том, должен ли "план Б" быть запущен уже сейчас, осенью 2025 года.

"Конечно. Импульс есть сейчас. Откладывать его опасно. Я видел это много раз... Удержать политический фокус там, где он есть - сложная задача", - сказал глава МИД Литвы.

