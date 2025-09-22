ЄС потрібен "план Б", щоб обійти блокування Угорщини щодо України, - глава МЗС Литви Будріс

Блокування з боку Угорщини потребує рішучих кроків Євросоюзу для просування української євроінтеграції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

На запитання, чи існують шляхи пришвидшення євроінтеграції України попри угорське вето, міністр відповів ствердно. Він наголосив, що розширення ЄС базується на принципі залежності прогресу від досягнень країни, однак цей принцип нині підважений діями Угорщини, яка зловживає правом вето, попри те що Україна виконує критерії.

"Ми прагнемо отримати 27 голосів, але поки цього не сталося, ми шукаємо альтернативні рішення", – зазначив Будріс.

Він підтвердив, що йдеться про так званий "план Б" для подолання угорського вето. Та підкреслив, що ЄС не може залишатися заручниками вето Угорщини.

"Ще під час головування Данії у нас є можливість і час, щоб перейти до неформальних етапів, які будуть формально фіналізовані трохи згодом. Нинішня методологія розширення дозволяє такий підхід", – зазначив Будріс.

Та додав, що ці кроки продемонструють повагу до правил ЄС, а також допоможуть процесу реформ в Україні. Це також дозволить ЄС зберегти ресурси, мобілізовані Єврокомісією, а також утримати увагу країн-членів.

"Я не знаю, якими є мотиви угорського уряду, але я не буду в позиції слабкого і не буду в позиції заручника. І у нас є рішення, як цього уникнути", – наголосив очільник МЗС Литви.

Бурдіс зазначив, що оптимістично налаштований з приводу того, що країни-члени підтримають цей шлях.

"Тут не йдеться не про те, щоби про Україну з'явилися якісь нові слова та заяви, і безумовно не йдеться про створення ілюзії, що ми "щось робимо, попри все". Ні! Йдеться про збереження імпульсу у русі України до ЄС. Йдеться про те, щоб продовжувати робити те, що дійсно має значення – тобто реформи в Україні та підготовку ЄС до розширення… Неформальний процес переговорів може стати таким механізмом", – зазначив він.

Також Будріс ствердно відповів на запитання "ЄвроПравди" про те, чи "план Б" має бути запущений вже зараз, восени 2025 року.

"Звісно. Імпульс є зараз. Відкладати його небезпечно. Я бачив це багато разів... Утримати політичний фокус там, де він є – складне завдання", – сказав очільник МЗС Литви.

