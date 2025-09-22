РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Уклонение от мобилизации
1 296 25

Финляндия отказала россиянину в убежище из-за уклонения от мобилизации: он может быть депортирован в РФ

Финляндия оказала Украине помощь для спасательных операций

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 32-летнему гражданину России Роману Голикову, который пытался избежать мобилизации.

Об этом сообщает издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Голиков ранее жертвовал деньги в "Фонд борьбы с коррупцией" и участвовал в антивоенных митингах. Он прибыл в Финляндию как турист за неделю до объявления мобилизации в РФ и получил повестку в первые дни пребывания.

Миграционная служба рассматривала его дело почти три года. Несмотря на подтверждение оппозиционной деятельности и вручение повестки, чиновники не увидели оснований для предоставления убежища и признали недоказанной угрозу его безопасности при возвращении на родину.

Мужчина может быть депортирован обратно в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский реваншизм не ослабевает, стоит ему противостоять, - глава МИД Германии Вадефуль

Автор: 

россия (97292) Финляндия (1028) мобилизация (2904)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
То фіни хочуть щоб цей кацап їхав вбивати українців?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:38 Ответить
+4
"Він прибув до Фінляндії як турист за тиждень до оголошення мобілізації в РФ і отримав повістку у перші дні перебування."

Це як? Повістку привезли прямо у Фінляндію?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:39 Ответить
+3
Теж дивно,як він міг отримати повістку у Фінляндії.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До речі ще про те, як "Фінляндія перемогла СРСР". Це була єдина європейська капіталістична країна, яка повертала втікачів у совок. Це, так би мовити, реальне життя, а не те що з фантазій.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:35 Ответить
Тобто, нічого не змінилось? Як повертала, так і повертає?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:37 Ответить
Не змінилося в реальності чи в оповідках Стубба?)
показать весь комментарий
22.09.2025 14:42 Ответить
І там, і там.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:52 Ответить
Реальність показують всі їхні танці навколо "коаліцій охочих" і "гарантій безпеки". Ну а в Стубба, звісно, нікого не бояться.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:58 Ответить
Коли? Після підписання мирного договору там прем'єра посадили за організацію спротиву срср. І не тільки. Вони були майже проксі срср. Дивом відпетляли.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:38 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:41 Ответить
Радянських полонених також передавала, навіть тих хто не хотів повертатися. Третину з їх стратили
показать весь комментарий
22.09.2025 14:48 Ответить
Просто вони брали приклад зі старших братів - захисників демократії. Ну в них ще принц до нас їздить на кладовищах постояти.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%86%D1%96 Видача козаків у Лієнці
показать весь комментарий
22.09.2025 14:54 Ответить
Видали не кОзаків, а кАзаків - красновців. Мені також не подобається ця акція Британії. Але не забуваємо, що то ті самі кАзаки, які допомагали мадярам вбити 6000 мирних українців у Корюківці на Чернігівщині та 200 000 варшавян під час придушення повстання восени 1944 року.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:16 Ответить
А чого не мільйон варшавців ці козаки вбили? Серед них було, між іншим, багато етнічних українців, особливо тих які втекли ще до Голодомору. А може й бійців дивізії СС "Галичина" треба було повернути? Вони ж навряд чи просто зі зброєю на парадах ходили, когось мабуть на війні й вбивали?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:23 Ответить
а де я писав, що вони особисто вбили 200 000? Від Голодомору на Дон? Ти історію хоч вчив? На Дону голод був такий же як і в Україні. І поясни будь ласка, з якої радості серед донських кАзаків-красновців взялося багато етнічних українців?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:38 Ответить
У мирній Фінляндії, з московії, стільки фсбшного лайна нафаршировано, як шпротів…!!
показать весь комментарий
22.09.2025 14:36 Ответить
То фіни хочуть щоб цей кацап їхав вбивати українців?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:38 Ответить
Схоже, що так.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:40 Ответить
Oleksandr Valovyi а ти впевнений на 100 % що це не консерва заслана фсб ?
під виглядом того начебто він щось там донатив та митингував, щоб створити ілюзію
показать весь комментарий
22.09.2025 14:48 Ответить
"Він прибув до Фінляндії як турист за тиждень до оголошення мобілізації в РФ і отримав повістку у перші дні перебування."

Це як? Повістку привезли прямо у Фінляндію?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:39 Ответить
Теж дивно,як він міг отримати повістку у Фінляндії.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:41 Ответить
В росії повістку принесли.В нього там хтось залишився.може батьки.Йому передали це
показать весь комментарий
22.09.2025 15:49 Ответить
Тобто? Хай краще воює в рядах московитів,вбиваючи українців? Шось придумайте там с цім кейсом европейці керові
показать весь комментарий
22.09.2025 14:42 Ответить
Буде воювати або проти України, або проти країн Балтії. Можливо вбивати громадян Фінляндії.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:44 Ответить
ОнжеДеть!
показать весь комментарий
22.09.2025 14:45 Ответить
Краще б з таких кацапів формували батальйони РОА.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:49 Ответить
деякі пишуть що він поїде воювати проти українців, а є гарантії що він не завербована фсб консерва ? невже у фсб сидять барани які не пробують засунути свою людину яка начебто проти війни ?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:50 Ответить
 
 