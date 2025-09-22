Финляндия отказала россиянину в убежище из-за уклонения от мобилизации: он может быть депортирован в РФ
Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 32-летнему гражданину России Роману Голикову, который пытался избежать мобилизации.
Об этом сообщает издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, Голиков ранее жертвовал деньги в "Фонд борьбы с коррупцией" и участвовал в антивоенных митингах. Он прибыл в Финляндию как турист за неделю до объявления мобилизации в РФ и получил повестку в первые дни пребывания.
Миграционная служба рассматривала его дело почти три года. Несмотря на подтверждение оппозиционной деятельности и вручение повестки, чиновники не увидели оснований для предоставления убежища и признали недоказанной угрозу его безопасности при возвращении на родину.
Мужчина может быть депортирован обратно в Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%86%D1%96 Видача козаків у Лієнці
під виглядом того начебто він щось там донатив та митингував, щоб створити ілюзію
Це як? Повістку привезли прямо у Фінляндію?