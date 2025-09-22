Финляндия отказала россиянину в убежище из-за уклонения от мобилизации: он может быть депортирован в РФ

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 32-летнему гражданину России Роману Голикову, который пытался избежать мобилизации.

По данным издания, Голиков ранее жертвовал деньги в "Фонд борьбы с коррупцией" и участвовал в антивоенных митингах. Он прибыл в Финляндию как турист за неделю до объявления мобилизации в РФ и получил повестку в первые дни пребывания.

Миграционная служба рассматривала его дело почти три года. Несмотря на подтверждение оппозиционной деятельности и вручение повестки, чиновники не увидели оснований для предоставления убежища и признали недоказанной угрозу его безопасности при возвращении на родину.

Мужчина может быть депортирован обратно в Россию.

