Фінляндія відмовила росіянину в притулку через ухилення від мобілізації: він може бути депортований до РФ

Міграційна служба Фінляндії відмовила у наданні притулку 32-річному громадянину Росії Роману Голікову, який намагався уникнути мобілізації.

Про це повідомляє видання "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Голіков раніше жертвував гроші у "Фонд боротьби з корупцією" та брав участь в антивоєнних мітингах. Він прибув до Фінляндії як турист за тиждень до оголошення мобілізації в РФ і отримав повістку у перші дні перебування.

Міграційна служба розглядала його справу майже три роки. Попри підтвердження опозиційної діяльності та вручення повістки, чиновники не побачили підстав для надання притулку та визнали недоведеною загрозу його безпеці при поверненні на батьківщину.

Чоловік може бути депортований назад до Росії.

