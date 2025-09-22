УКР
Фінляндія відмовила росіянину в притулку через ухилення від мобілізації: він може бути депортований до РФ

Фінляндія надала Україні допомогу для рятувальних операцій

Міграційна служба Фінляндії відмовила у наданні притулку 32-річному громадянину Росії Роману Голікову, який намагався уникнути мобілізації.

Про це повідомляє видання "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Голіков раніше жертвував гроші у "Фонд боротьби з корупцією" та брав участь в антивоєнних мітингах. Він прибув до Фінляндії як турист за тиждень до оголошення мобілізації в РФ і отримав повістку у перші дні перебування. 

Міграційна служба розглядала його справу майже три роки. Попри підтвердження опозиційної діяльності та вручення повістки, чиновники не побачили підстав для надання притулку та визнали недоведеною загрозу його безпеці при поверненні на батьківщину.

Чоловік може бути депортований назад до Росії.

росія (67880) Фінляндія (1378) мобілізація (3226)
То фіни хочуть щоб цей кацап їхав вбивати українців?
22.09.2025 14:38 Відповісти
"Він прибув до Фінляндії як турист за тиждень до оголошення мобілізації в РФ і отримав повістку у перші дні перебування."

Це як? Повістку привезли прямо у Фінляндію?
22.09.2025 14:39 Відповісти
До речі ще про те, як "Фінляндія перемогла СРСР". Це була єдина європейська капіталістична країна, яка повертала втікачів у совок. Це, так би мовити, реальне життя, а не те що з фантазій.
22.09.2025 14:35 Відповісти
Тобто, нічого не змінилось? Як повертала, так і повертає?
22.09.2025 14:37 Відповісти
Не змінилося в реальності чи в оповідках Стубба?)
22.09.2025 14:42 Відповісти
І там, і там.
22.09.2025 14:52 Відповісти
Реальність показують всі їхні танці навколо "коаліцій охочих" і "гарантій безпеки". Ну а в Стубба, звісно, нікого не бояться.
22.09.2025 14:58 Відповісти
Коли? Після підписання мирного договору там прем'єра посадили за організацію спротиву срср. І не тільки. Вони були майже проксі срср. Дивом відпетляли.
22.09.2025 14:38 Відповісти
Так отож.
22.09.2025 14:41 Відповісти
Радянських полонених також передавала, навіть тих хто не хотів повертатися. Третину з їх стратили
22.09.2025 14:48 Відповісти
Просто вони брали приклад зі старших братів - захисників демократії. Ну в них ще принц до нас їздить на кладовищах постояти.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%86%D1%96 Видача козаків у Лієнці
22.09.2025 14:54 Відповісти
Видали не кОзаків, а кАзаків - красновців. Мені також не подобається ця акція Британії. Але не забуваємо, що то ті самі кАзаки, які допомагали мадярам вбити 6000 мирних українців у Корюківці на Чернігівщині та 200 000 варшавян під час придушення повстання восени 1944 року.
22.09.2025 15:16 Відповісти
А чого не мільйон варшавців ці козаки вбили? Серед них було, між іншим, багато етнічних українців, особливо тих які втекли ще до Голодомору. А може й бійців дивізії СС "Галичина" треба було повернути? Вони ж навряд чи просто зі зброєю на парадах ходили, когось мабуть на війні й вбивали?
22.09.2025 15:23 Відповісти
У мирній Фінляндії, з московії, стільки фсбшного лайна нафаршировано, як шпротів…!!
22.09.2025 14:36 Відповісти
Схоже, що так.
22.09.2025 14:40 Відповісти
Oleksandr Valovyi а ти впевнений на 100 % що це не консерва заслана фсб ?
під виглядом того начебто він щось там донатив та митингував, щоб створити ілюзію
22.09.2025 14:48 Відповісти
Теж дивно,як він міг отримати повістку у Фінляндії.
22.09.2025 14:41 Відповісти
Тобто? Хай краще воює в рядах московитів,вбиваючи українців? Шось придумайте там с цім кейсом европейці керові
22.09.2025 14:42 Відповісти
Буде воювати або проти України, або проти країн Балтії. Можливо вбивати громадян Фінляндії.
22.09.2025 14:44 Відповісти
ОнжеДеть!
22.09.2025 14:45 Відповісти
Краще б з таких кацапів формували батальйони РОА.
22.09.2025 14:49 Відповісти
деякі пишуть що він поїде воювати проти українців, а є гарантії що він не завербована фсб консерва ? невже у фсб сидять барани які не пробують засунути свою людину яка начебто проти війни ?
22.09.2025 14:50 Відповісти
 
 