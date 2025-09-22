В Боснии задержали наемника РФ Ристича, который воевал против Украины

В Боснии задержали наемника Дарио Ристича, который воевал в Украине в составе российских оккупационных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ристич был задержан на прошлой неделе. Он прилетел в Сараево рейсом из турецкого Стамбула.

Суд Боснии и Герцеговины заявил, что 19 сентября было принято решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры, и Ристичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до одного месяца, то есть до 18 октября 2025 года или до принятия другого решения суда. Сейчас он находится в государственной тюрьме в Войковичах.

Адвокат Ристича заявил, что его подопечный решил сдаться судебным органам БиГ, узнав о выданном Интерполом международном ордере на его арест за участие в иностранных вооруженных формированиях. Ристича разыскивали за военные преступления, совершенные на поле боя в другом государстве.

Он воевал в Украине в составе российского отряда "Пермские медведи", в состав которого входят также добровольцы из Сербии. В ходе боев в Украине Ристич получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу.

