В Боснії затримали найманця РФ Рістіча, який воював проти Україні

В Боснії затримали найманця Даріо Рістіча, який воював в Україні у складі російських окупаційних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рістіч був затриманий минулого тижня. Він прилетів до Сараєва рейсом із турецького Стамбула.

Суд Боснії і Герцеговини заявив, що 19 вересня було ухвалено рішення про задоволення клопотання прокуратури, і Рістічу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до одного місяця, тобто до 18 жовтня 2025 року або до ухвалення іншого рішення суду. Наразі він перебуває в державній в'язниці у Войковичах.

Адвокат Рістіча заявив, що його підопічний вирішив здатися судовим органам БіГ, дізнавшись про виданий Інтерполом міжнародний ордер на його арешт за участь в іноземних збройних формуваннях. Рістіча розшукували за воєнні злочини, скоєні на полі бою в іншій державі.

Він воював в Україні у складі російського загону "Пермські ведмеді", до складу якого входять також добровольці із Сербії. В ході боїв в Україні Рістіч отримав важке поранення, внаслідок якого йому ампутували ногу.

