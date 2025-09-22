Украина откроет четыре новых посольства в Латинской Америке, - Сибига
Украина планирует в ближайшее время открыть четыре новых посольства в Латинской Америке: в Доминиканской Республике, Панаме, Уругвае и Эквадоре.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
Сибига отметил стремление Украины расширять сотрудничество в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В частности, он выступил с инициативой провести первый саммит Украина-Карибские государства.
Министр отметил, что Украина готова делиться уникальным опытом устойчивости, полученным во время войны, в сфере обороны и технологий. Речь идет, в частности, о морских и подводных дронах, которые могут применяться и в гражданских целях - от сельского хозяйства до патрулирования.
По его словам, Украина готова к совместным исследованиям вместе со странами Карибского бассейна, используя собственные наработки в антарктических исследованиях на станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера".
