Украина откроет четыре новых посольства в Латинской Америке, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Украина планирует в ближайшее время открыть четыре новых посольства в Латинской Америке: в Доминиканской Республике, Панаме, Уругвае и Эквадоре.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Сибига отметил стремление Украины расширять сотрудничество в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В частности, он выступил с инициативой провести первый саммит Украина-Карибские государства.

Министр отметил, что Украина готова делиться уникальным опытом устойчивости, полученным во время войны, в сфере обороны и технологий. Речь идет, в частности, о морских и подводных дронах, которые могут применяться и в гражданских целях - от сельского хозяйства до патрулирования.

По его словам, Украина готова к совместным исследованиям вместе со странами Карибского бассейна, используя собственные наработки в антарктических исследованиях на станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера".

в бюджеті дофіга бабла
22.09.2025 17:07 Ответить
Чернишова в Уругвай, а Шурму в Панаму послатими
22.09.2025 17:08 Ответить
"з язика зняли"- готується ригозЄблдота мабуть па- взросламу...
22.09.2025 17:17 Ответить
Послиць бігом познімати із басейнів та яхт, готувати на ротаційний фронт!
Де кормишкіна?
22.09.2025 17:11 Ответить
Якщо є потреба в нових посольствах - закрийте старий "Марафон".
Хоч якась економія.
А там і СБУ з "Павуком"!
https://youtu.be/xedXduXSAj8 ttps://youtu.be/xedXduXSAj8
22.09.2025 17:22 Ответить
ЧОТИРИ НОВІ ПОСОЛЬСТВА - а менеджерів 6 шо такоєєєє ??? Т

Тобто, у партнерів ви СУКИ клянчите на бюджетна НОВІ ПОСОЛЬСТВА і ДЕ?

Так скоро вже не тільки у Німеччині путінські партії витіснять з парламентів друзів України . Лідерка з правою партією хйлятини вже має там рейтинг вперше за історію найвищий від усіх політичних сил.
22.09.2025 17:23 Ответить
Цікаво. А Скільки українців було в тих країнах за 2024-2025 роки? Припускаю, що в Уругваї та Домінікані шоть трохи було. А в Еквадорі хоч з 50 перебувало?
22.09.2025 17:26 Ответить
Нові робочі місця для зелені .
22.09.2025 17:30 Ответить
 
 