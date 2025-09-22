Україна відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці, - Сибіга

Україна планує найближчим часом відкрити чотири нові посольства в Латинській Америці: у Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Сибіга наголосив на прагненні України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема, він виступив з ініціативою провести перший саміт Україна-Карибські держави.

Міністр зазначив, що Україна готова ділитися унікальним досвідом стійкості, здобутим під час війни, у сфері оборони та технологій. Йдеться, зокрема, про морські й підводні дрони, які можуть застосовуватися і в цивільних цілях - від сільського господарства до патрулювання.

За його словами, Україна готова до спільних досліджень разом із країнами Карибського басейну, використовуючи власні напрацювання в антарктичних дослідженнях на станції "Академік Вернадський" і криголамі "Ноосфера".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга та глава МЗС Словаччини Бланар обговорили питання енергетичної безпеки