Україна відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Україна планує найближчим часом відкрити чотири нові посольства в Латинській Америці: у Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Сибіга наголосив на прагненні України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема, він виступив з ініціативою провести перший саміт Україна-Карибські держави.

Міністр зазначив, що Україна готова ділитися унікальним досвідом стійкості, здобутим під час війни, у сфері оборони та технологій. Йдеться, зокрема, про морські й підводні дрони, які можуть застосовуватися і в цивільних цілях - від сільського господарства до патрулювання.

За його словами, Україна готова до спільних досліджень разом із країнами Карибського басейну, використовуючи власні напрацювання в антарктичних дослідженнях на станції "Академік Вернадський" і криголамі "Ноосфера".

в бюджеті дофіга бабла
Чернишова в Уругвай, а Шурму в Панаму послатими
Нові робочі місця для зелені .
