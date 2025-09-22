Україна відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці, - Сибіга
Україна планує найближчим часом відкрити чотири нові посольства в Латинській Америці: у Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
Сибіга наголосив на прагненні України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема, він виступив з ініціативою провести перший саміт Україна-Карибські держави.
Міністр зазначив, що Україна готова ділитися унікальним досвідом стійкості, здобутим під час війни, у сфері оборони та технологій. Йдеться, зокрема, про морські й підводні дрони, які можуть застосовуватися і в цивільних цілях - від сільського господарства до патрулювання.
За його словами, Україна готова до спільних досліджень разом із країнами Карибського басейну, використовуючи власні напрацювання в антарктичних дослідженнях на станції "Академік Вернадський" і криголамі "Ноосфера".
Де кормишкіна?
Хоч якась економія.
А там і СБУ з "Павуком"!
Тобто, у партнерів ви СУКИ клянчите на бюджетна НОВІ ПОСОЛЬСТВА і ДЕ?
Так скоро вже не тільки у Німеччині путінські партії витіснять з парламентів друзів України . Лідерка з правою партією хйлятини вже має там рейтинг вперше за історію найвищий від усіх політичних сил.