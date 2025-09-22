На мине "лепесток" в Херсоне подорвался главный инженер "Суспільного": он госпитализирован

В центральной части Херсона 22 сентября на российской мине "лепесток" подорвался главный инженер "Суспільне Херсон" Вадим Хоменко.

Об этом сообщил руководитель филиала Михаил Сваричевский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, коллеги, которые находились рядом, оперативно оказали первую медицинскую помощь, наложили турникет и доставили пострадавшего в больницу.

Вследствие взрыва Хоменко получил взрывную травму, поражение кожи и осколочное ранение ноги с переломом кости. Ему сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас состояние инженера стабильное, в дальнейшем потребуется реабилитация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты маскируют мины под дрова и разбрасывают по приграничью Харьковщины, - МВА. ВИДЕО