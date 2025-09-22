РУС
Подрыв на мине
На мине "лепесток" в Херсоне подорвался главный инженер "Суспільного": он госпитализирован

В Херсоне на мине подорвался главный инженер "Суспільне Херсон"

В центральной части Херсона 22 сентября на российской мине "лепесток" подорвался главный инженер "Суспільне Херсон" Вадим Хоменко.

Об этом сообщил руководитель филиала Михаил Сваричевский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, коллеги, которые находились рядом, оперативно оказали первую медицинскую помощь, наложили турникет и доставили пострадавшего в больницу.

Вследствие взрыва Хоменко получил взрывную травму, поражение кожи и осколочное ранение ноги с переломом кости. Ему сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас состояние инженера стабильное, в дальнейшем потребуется реабилитация.

Херсон (3077) мина (355) Херсонская область (5232) Херсонский район (595)
от би з фламіндіча центр мацкви "пелюстками" нафарширувати... мрії
22.09.2025 17:59 Ответить
Дай Боже , швидкого одужання Вадиму !!! ❤️ ...
22.09.2025 18:12 Ответить
 
 