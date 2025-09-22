На міні "пелюстка" у Херсоні підірвався головний інженер "Суспільного": його госпіталізовано

У центральній частині Херсона 22 вересня на російській міні "пелюстка" підірвався головний інженер "Суспільне Херсон" Вадим Хоменко.

Про це повідомив керівник філії Михайло Сваричевський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, колеги, які перебували поруч, оперативно надали першу медичну допомогу, наклали турнікет та доставили постраждалого до лікарні.

Внаслідок вибуху Хоменко зазнав вибухової травми, ураження шкіри та уламкового поранення ноги з переломом кістки. Йому зробили операцію, яка пройшла успішно. Наразі стан інженера стабільний, надалі буде потрібна реабілітація.

