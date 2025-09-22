УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Підрив на міні
814 2

На міні "пелюстка" у Херсоні підірвався головний інженер "Суспільного": його госпіталізовано

У Херсоні на міні підірвався головний інженер "Суспільне Херсон"

У центральній частині Херсона 22 вересня на російській міні "пелюстка" підірвався головний інженер "Суспільне Херсон" Вадим Хоменко.

Про це повідомив керівник філії Михайло Сваричевський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, колеги, які перебували поруч, оперативно надали першу медичну допомогу, наклали турнікет та доставили постраждалого до лікарні.

Внаслідок вибуху Хоменко зазнав вибухової травми, ураження шкіри та уламкового поранення ноги з переломом кістки. Йому зробили операцію, яка пройшла успішно. Наразі стан інженера стабільний, надалі буде потрібна реабілітація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти маскують міни під дрова і розкидають по прикордонню Харківщини, - МВА. ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3625) міна (423) Херсонська область (6229) Херсонський район (605)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от би з фламіндіча центр мацкви "пелюстками" нафарширувати... мрії
показати весь коментар
22.09.2025 17:59 Відповісти
Дай Боже , швидкого одужання Вадиму !!! ❤️ ...
показати весь коментар
22.09.2025 18:12 Відповісти
 
 