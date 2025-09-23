Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области: задерживается ряд поездов

Российские захватчики ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзализныця".

В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками.

Это касается рейсов:

№54 Одесса – Днепр;

№254 Одесса – Кривой Рог;

№51 Одесса – Запорожье;

№128 Львов – Запорожье;

№92 Одесса – Краматорск.

