Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области: задерживается ряд поездов
Российские захватчики ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзализныця".
В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками.
Это касается рейсов:
- №54 Одесса – Днепр;
- №254 Одесса – Кривой Рог;
- №51 Одесса – Запорожье;
- №128 Львов – Запорожье;
- №92 Одесса – Краматорск.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль