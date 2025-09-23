РУС
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области: задерживается ряд поездов

Российские захватчики ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзализныця".

В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками.

Это касается рейсов:

  • №54 Одесса – Днепр;
  • №254 Одесса – Кривой Рог;
  • №51 Одесса – Запорожье;
  • №128 Львов – Запорожье;
  • №92 Одесса – Краматорск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, намагаючись зірвати постачання зброї, - FT

обстрел (29653) Укрзализныця (2802) Кировоградская область (676)
