Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі на Кіровоградщині: затримується низка потягів

Російські загарбники вночі атакували залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.

Це стосується рейсів:

  • №54 Одеса - Дніпро;
  • №254 Одеса - Кривий Ріг;
  • №51 Одеса - Запоріжжя;
  • №128 Львів - Запоріжжя;
  • №92 Одеса - Краматорськ.

