Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі на Кіровоградщині: затримується низка потягів
Російські загарбники вночі атакували залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.
Це стосується рейсів:
- №54 Одеса - Дніпро;
- №254 Одеса - Кривий Ріг;
- №51 Одеса - Запоріжжя;
- №128 Львів - Запоріжжя;
- №92 Одеса - Краматорськ.
