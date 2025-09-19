УКР
Росія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, намагаючись зірвати постачання зброї, - FT

Війська Росії активізували атаки на залізничну інфраструктуру України, щоб уповільнити постачання західного озброєння та ускладнити вантажні й пасажирські перевезення.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, що такі удари спрямовані на посилення економічного тиску в умовах війни. За даними видання, залізнична система є ключовою для транспортування військ, техніки та зброї з Заходу на фронт, а також забезпечує поїздки іноземних лідерів з Польщі до України.

РФ атакує не лише колії, а й енергетичну інфраструктуру, яка підтримує роботу мережі. Так, уночі 17 вересня російські дрони намагалися вивести з ладу підстанції. Унаслідок пошкоджень та знеструмлення затрималися близько 45 поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках. Для підтримки руху Укрзалізниця задіяла 20 резервних тепловозів і пересаджувала пасажирів на інші рейси.

Попри удари, залізничні перевезення залишаються стійкими: ще на початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця затвердила протоколи, які дозволяють забезпечувати рух навіть у разі відсутності електропостачання.

Урядовці з Урядового кварталу, з часів яценюка гройсмана гончарука шмигаля свириденко, завчасно та професійно підготували одну з стратегічних галузей економіки України, до таких випадків в Особливий період та дії воєнного стану !! Законодавство цього вимагало від них на посадах та і Кримінальний Кодекс теж!
Генпрокурори, можуть це підтвердити, разом з гарантами Конституції!!
