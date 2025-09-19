Росія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, намагаючись зірвати постачання зброї, - FT
Війська Росії активізували атаки на залізничну інфраструктуру України, щоб уповільнити постачання західного озброєння та ускладнити вантажні й пасажирські перевезення.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, що такі удари спрямовані на посилення економічного тиску в умовах війни. За даними видання, залізнична система є ключовою для транспортування військ, техніки та зброї з Заходу на фронт, а також забезпечує поїздки іноземних лідерів з Польщі до України.
РФ атакує не лише колії, а й енергетичну інфраструктуру, яка підтримує роботу мережі. Так, уночі 17 вересня російські дрони намагалися вивести з ладу підстанції. Унаслідок пошкоджень та знеструмлення затрималися близько 45 поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках. Для підтримки руху Укрзалізниця задіяла 20 резервних тепловозів і пересаджувала пасажирів на інші рейси.
Попри удари, залізничні перевезення залишаються стійкими: ще на початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця затвердила протоколи, які дозволяють забезпечувати рух навіть у разі відсутності електропостачання.
