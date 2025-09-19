Россия усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, пытаясь сорвать поставки оружия, - FT

Войска России активизировали атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы замедлить поставки западного вооружения и усложнить грузовые и пассажирские перевозки.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такие удары направлены на усиление экономического давления в условиях войны. По данным издания, железнодорожная система является ключевой для транспортировки войск, техники и оружия с Запада на фронт, а также обеспечивает поездки иностранных лидеров из Польши в Украину.

РФ атакует не только пути, но и энергетическую инфраструктуру, которая поддерживает работу сети. Так, ночью 17 сентября российские дроны пытались вывести из строя подстанции. В результате повреждений и обесточивания задержались около 45 поездов на Днепровском и Одесском направлениях. Для поддержания движения Укрзализныця задействовала 20 резервных тепловозов и пересаживала пассажиров на другие рейсы.

Несмотря на удары, железнодорожные перевозки остаются устойчивыми: еще в начале полномасштабного вторжения Укрзализныця утвердила протоколы, которые позволяют обеспечивать движение даже в случае отсутствия электроснабжения.

