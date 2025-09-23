Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 103 580 человек (+1010 за сутки), 11 199 танков, 33 052 артсистемы, 23 282 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 103 580 российских окупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1103580 (+1010) человек

танков – 11199 (+5) ед

боевых бронированных машин – 23282 (+0) ед

артиллерийских систем – 33052 (+53) ед

РСЗО – 1495 (+2) ед

средства ПВО – 1218 (+0) ед

самолетов – 424 (+2) ед

вертолетов – 345 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 62486 (+485)

крылатые ракеты – 3747 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 62486 (+123)

специальная техника – 3969 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские беспилотники прилетели на позиции операторов российских дронов. ВИДЕО