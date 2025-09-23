Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 103 580 человек (+1010 за сутки), 11 199 танков, 33 052 артсистемы, 23 282 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 103 580 российских окупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1103580 (+1010) человек
танков – 11199 (+5) ед
боевых бронированных машин – 23282 (+0) ед
артиллерийских систем – 33052 (+53) ед
РСЗО – 1495 (+2) ед
средства ПВО – 1218 (+0) ед
самолетов – 424 (+2) ед
вертолетов – 345 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 62486 (+485)
крылатые ракеты – 3747 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 62486 (+123)
специальная техника – 3969 (+0)
Luka Lukich #363772
Qq Qqq #455433
Vitaliy Kasenkov
За вересень логістика перевалила за дві тисячі, а БпЛА за сім тисяч
Сьогодні з логістикою паритет 62 486 - 62 486, а вже завтра безпілотники підуть у відрив
183! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, з броні тільки танки - 5.
Арта перевалила за 33000!
БПЛА зрівнялись з логістикою - по 62486.
Сумарна результативність ППО перевалила за 67000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 103 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦