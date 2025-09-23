РУС
3 231 16

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 103 580 человек (+1010 за сутки), 11 199 танков, 33 052 артсистемы, 23 282 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 103 580 российских окупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1103580 (+1010) человек

танков – 11199 (+5) ед

боевых бронированных машин – 23282 (+0) ед

артиллерийских систем – 33052 (+53) ед

РСЗО – 1495 (+2) ед

средства ПВО – 1218 (+0) ед

самолетов – 424 (+2) ед

вертолетов – 345 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 62486 (+485)

крылатые ракеты – 3747 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 62486 (+123)

специальная техника – 3969 (+0)

Інфографіка

+16
Знов понад тисячу під@рів вгамовано. Не хочуть курви жити та й годі. Мабуть, таке життя гівняне в лопатоїдів.
23.09.2025 07:31 Ответить
+13
Минув 4234 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, з броні тільки танки - 5.
Арта перевалила за 33000!
БПЛА зрівнялись з логістикою - по 62486.
Сумарна результативність ППО перевалила за 67000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 103 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
23.09.2025 08:52 Ответить
+11
Шість бортів за дві доби - чудова робота
За вересень логістика перевалила за дві тисячі, а БпЛА за сім тисяч
Сьогодні з логістикою паритет 62 486 - 62 486, а вже завтра безпілотники підуть у відрив
23.09.2025 07:42 Ответить
