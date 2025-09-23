УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 103 580 осіб (+1010 за добу), 11 199 танків, 33 052 артсистеми, 23 282 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 103 580 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб

танків – 11199 (+5) од

бойових броньованих машин – 23282 (+0) од

артилерійських систем – 33052 (+53) од

РСЗВ – 1495 (+2) од

засоби ППО – 1218 (+0) од

літаків – 424 (+2) од

гелікоптерів – 345 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123)

спеціальна техніка – 3969 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські безпілотники прилетіли на позиції операторів російських дронів. ВIДЕО

Інфографіка

Знов понад тисячу під@рів вгамовано. Не хочуть курви жити та й годі. Мабуть, таке життя гівняне в лопатоїдів.
показати весь коментар
23.09.2025 07:31 Відповісти
Так і є.Легше здохнути за пару копійок
показати весь коментар
23.09.2025 07:37 Відповісти
Було б негуманно лишати їх живими. ))
показати весь коментар
23.09.2025 07:40 Відповісти
знову бояришники поперли. добре ЗСУ накосили ідійотів.
показати весь коментар
23.09.2025 07:34 Відповісти
Якщо не помилка, то літаючі корита орків зрівнялися за утилізацією з автомобільною технікою.
показати весь коментар
23.09.2025 07:41 Відповісти
Не помилка, БПЛА наздогнали логістику, остаточно міняється концепція війни, настає домінування дронів.
показати весь коментар
23.09.2025 08:56 Відповісти
Шість бортів за дві доби - чудова робота
За вересень логістика перевалила за дві тисячі, а БпЛА за сім тисяч
Сьогодні з логістикою паритет 62 486 - 62 486, а вже завтра безпілотники підуть у відрив
показати весь коментар
23.09.2025 07:42 Відповісти
Наземка з початку місяця (осені) три тисячі, вся осінь 22-го 4 665 одиниць
показати весь коментар
23.09.2025 07:47 Відповісти
Гарна робота наших хлопців. Смерть рашистським окупантам !
показати весь коментар
23.09.2025 07:47 Відповісти
Минув 4234 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, з броні тільки танки - 5.
Арта перевалила за 33000!
БПЛА зрівнялись з логістикою - по 62486.
Сумарна результативність ППО перевалила за 67000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 103 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
показати весь коментар
23.09.2025 08:52 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 08:54 Відповісти
186
показати весь коментар
23.09.2025 09:57 Відповісти
183 наземки, 3 пєпєлаци та 485 БПЛА.
показати весь коментар
23.09.2025 10:09 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 08:55 Відповісти
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показати весь коментар
23.09.2025 09:14 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
23.09.2025 09:53 Відповісти
 
 