Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 103 580 осіб (+1010 за добу), 11 199 танків, 33 052 артсистеми, 23 282 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 103 580 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб
танків – 11199 (+5) од
бойових броньованих машин – 23282 (+0) од
артилерійських систем – 33052 (+53) од
РСЗВ – 1495 (+2) од
засоби ППО – 1218 (+0) од
літаків – 424 (+2) од
гелікоптерів – 345 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485)
крилаті ракети – 3747 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123)
спеціальна техніка – 3969 (+0)
За вересень логістика перевалила за дві тисячі, а БпЛА за сім тисяч
Сьогодні з логістикою паритет 62 486 - 62 486, а вже завтра безпілотники підуть у відрив
183! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, з броні тільки танки - 5.
Арта перевалила за 33000!
БПЛА зрівнялись з логістикою - по 62486.
Сумарна результативність ППО перевалила за 67000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 103 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦