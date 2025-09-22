Українські безпілотники прилетіли на позиції операторів російських дронів. ВIДЕО

На Донеччині воїни 8-го окремого полку спеціального призначення імені князя Ізяслава Мстиславича знищили двох операторів ворожих безпілотників.

Українські дронарі виявили окупантів удень, коли ті запускали БпЛА, але удар завдали вночі, скинувши два боєприпаси на ворожу позицію, пише Цензор.НЕТ.

У результаті атаки укриття було зруйноване, а особовий склад противника - ліквідований. Відео знищення ворога оприлюднене у соцмережах 8-го полку.

