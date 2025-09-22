Украинские беспилотники прилетели на позиции операторов российских дронов. ВИДЕО

На Донетчине воины 8-го отдельного полка специального назначения имени князя Изяслава Мстиславича уничтожили двух операторов вражеских беспилотников.

Украинские дронари обнаружили оккупантов днем, когда те запускали БпЛА, но удар нанесли ночью, сбросив два боеприпаса на вражескую позицию, пишет Цензор.НЕТ.

Вследствие атаки укрытие было разрушено, а личный состав противника - ликвидирован. Видео уничтожения врага обнародовано в соцсетях 8-го полка.

