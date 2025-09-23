Латвия восстанавливает болота для естественной защиты границ с Россией и Беларусью

В Латвии планируют восстановить болота, которые могут служить естественными барьерами на границе с Россией и Беларусью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Минобороны Латвии.

"Национальные вооруженные силы поддерживают возрождение исторических мест добычи торфа на восточной границе. Их восстановление может стать существенным вкладом в укрепление обороноспособности страны, выполняя функции естественных препятствий на восточной границе Латвии", - говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что особенно важно сосредоточить внимание на тех местах добычи торфа, где восстановление болот может непосредственно способствовать "строительству Балтийской линии обороны на восточной границе".

