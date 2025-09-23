РУС
Латвия восстанавливает болота для естественной защиты границ с Россией и Беларусью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Минобороны Латвии.

"Национальные вооруженные силы поддерживают возрождение исторических мест добычи торфа на восточной границе. Их восстановление может стать существенным вкладом в укрепление обороноспособности страны, выполняя функции естественных препятствий на восточной границе Латвии", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что особенно важно сосредоточить внимание на тех местах добычи торфа, где восстановление болот может непосредственно способствовать "строительству Балтийской линии обороны на восточной границе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа об угрозе со стороны РФ: Странам Балтии нужен план А, Б и В

+7
Вполне логично. Вот так разумные люди готовятся к возможной войне, используя любую возможность для защиты. А не трындят про "нужно просто перестать стрелять".
23.09.2025 09:41 Ответить
+2
Нет, мудила! Эта та Латвия которая защищала в Курляндской котле свою Родину от красных ублюдков дольше чем 9 мая, когда типа ВОВ закончилась. Так что завали хлебало российская подстилка!
23.09.2025 10:09 Ответить
+1
Латвія відновлює природне середовище свинособак? Ви там ще насріть і сміття накидайте, то кацапи взагалі різниці не помітять і будуть думати шо вони вдома.
23.09.2025 09:39 Ответить
23.09.2025 09:39 Ответить
23.09.2025 09:46 Ответить
23.09.2025 09:41 Ответить
Для дронів і дрг болота - не проблема. А нічого іншого там не буде. Не буде танкових кліньєв бо 1) в ***** вже тих танків нема, 2) НАТО до них готове. А от до дронів і зелених чоловічків - скоріш за все ні.
23.09.2025 09:51 Ответить
Дійсно,то нафіга тратити час і гроші?Розслабляймося!
23.09.2025 10:11 Ответить
Bogdan #603107

Асфальт,*****,асфальт!!!!

---
Ось ключ до перемоги
23.09.2025 11:12 Ответить
Так и с другой стороны тоже будут дроны. А болото замедлит скорость передвижения что людей, что любой техники, сделав их легкой добычей. И одними дрг страну не завоевать.
23.09.2025 11:10 Ответить
23.09.2025 10:09 Ответить
Отдельные боевые действия прекратились только после 23 мая 1945 года (когда было арестовано последнее немецкое правительство во Фленсбурге), намного позже официальной капитуляции Германии.
23.09.2025 10:11 Ответить
Ааа долбайоб
23.09.2025 10:09 Ответить
Асфальт,*****,асфальт!!!!
23.09.2025 10:08 Ответить
Планують й оголошують про це публічно(Може робіть і тихо?(
23.09.2025 10:14 Ответить
як Написано - "час каміння розкидати і час каміння збирати", біда що ніхто не читає і не знає цих істин з початку Світу
23.09.2025 10:18 Ответить
Оце дійсно круто
23.09.2025 10:46 Ответить
 
 