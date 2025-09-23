Латвія відновлює болота для природного захисту кордонів з Росією та Білоруссю
У Латвії планують відновити болота, які можуть слугувати природними бар’єрами на кордоні з Росією та Білоруссю
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на Міноборони Латвії.
"Національні збройні сили підтримують відродження історичних місць видобутку торфу на східному кордоні. Їх відновлення може стати суттєвим внеском у зміцнення обороноздатності країни, виконуючи функції природних перешкод на східному кордоні Латвії", – йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що особливо важливо зосередити увагу на тих місцях видобутку торфу, де відновлення боліт може безпосередньо сприяти "будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні".
Топ коментарі
+2 18c49ed2
показати весь коментар23.09.2025 09:41 Відповісти Посилання
+2 Igor Abolinsh
показати весь коментар23.09.2025 10:09 Відповісти Посилання
+1 Зэлэный_Змий
показати весь коментар23.09.2025 09:39 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зэлэный_Змий
показати весь коментар23.09.2025 09:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
chelsea man
показати весь коментар23.09.2025 09:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
18c49ed2
показати весь коментар23.09.2025 09:41 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Зэлэный_Змий
показати весь коментар23.09.2025 09:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bogdan #603107
показати весь коментар23.09.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Igor Abolinsh
показати весь коментар23.09.2025 10:09 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Igor Abolinsh
показати весь коментар23.09.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Bogdan #603107
показати весь коментар23.09.2025 10:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Bogdan #603107
показати весь коментар23.09.2025 10:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor Grytselyak
показати весь коментар23.09.2025 10:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Victor Frey #551639
показати весь коментар23.09.2025 10:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль