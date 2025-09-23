УКР
Заходи Польщі і Балтії для стримування РФ
Латвія відновлює болота для природного захисту кордонів з Росією та Білоруссю

Латвія хоче відновити болота на кордоні з Росією

У Латвії планують відновити болота, які можуть слугувати природними бар’єрами на кордоні з Росією та Білоруссю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на Міноборони Латвії.

"Національні збройні сили підтримують відродження історичних місць видобутку торфу на східному кордоні. Їх відновлення може стати суттєвим внеском у зміцнення обороноздатності країни, виконуючи функції природних перешкод на східному кордоні Латвії", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що особливо важливо зосередити увагу на тих місцях видобутку торфу, де відновлення боліт може безпосередньо сприяти "будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні".

Вполне логично. Вот так разумные люди готовятся к возможной войне, используя любую возможность для защиты. А не трындят про "нужно просто перестать стрелять".
Нет, мудила! Эта та Латвия которая защищала в Курляндской котле свою Родину от красных ублюдков дольше чем 9 мая, когда типа ВОВ закончилась. Так что завали хлебало российская подстилка!
Латвія відновлює природне середовище свинособак? Ви там ще насріть і сміття накидайте, то кацапи взагалі різниці не помітять і будуть думати шо вони вдома.
Латвія відновлює природне середовище свинособак? Ви там ще насріть і сміття накидайте, то кацапи взагалі різниці не помітять і будуть думати шо вони вдома.
Для дронів і дрг болота - не проблема. А нічого іншого там не буде. Не буде танкових кліньєв бо 1) в ***** вже тих танків нема, 2) НАТО до них готове. А от до дронів і зелених чоловічків - скоріш за все ні.
Дійсно,то нафіга тратити час і гроші?Розслабляймося!
Отдельные боевые действия прекратились только после 23 мая 1945 года (когда было арестовано последнее немецкое правительство во Фленсбурге), намного позже официальной капитуляции Германии.
Ааа долбайоб
Асфальт,*****,асфальт!!!!
Планують й оголошують про це публічно(Може робіть і тихо?(
як Написано - "час каміння розкидати і час каміння збирати", біда що ніхто не читає і не знає цих істин з початку Світу
