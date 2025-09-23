Латвія відновлює болота для природного захисту кордонів з Росією та Білоруссю

У Латвії планують відновити болота, які можуть слугувати природними бар’єрами на кордоні з Росією та Білоруссю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на Міноборони Латвії.

"Національні збройні сили підтримують відродження історичних місць видобутку торфу на східному кордоні. Їх відновлення може стати суттєвим внеском у зміцнення обороноздатності країни, виконуючи функції природних перешкод на східному кордоні Латвії", – йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що особливо важливо зосередити увагу на тих місцях видобутку торфу, де відновлення боліт може безпосередньо сприяти "будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні".

