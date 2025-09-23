Новопавловское направление остается одним из самых активных, - 37 ОБрМП

Враг на Новопавловском направлении пытается атаковать тыл с помощью самолетов-разведчиков и FPV-дронов и "тихонько просочиться" на стыках подразделений, зайти в тыл и, соответственно, закрепиться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV сообщил старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков.

"В основном штурмы происходят "по серому". Обычно, самая большая активность утром и в течение дня. Ночью, как правило, враг спокойно себя ведет, если мы говорим именно о штурмовых группах. Однако, артиллерия и дроны противника работают круглосуточно", - рассказал военный.

Враг пытается бить по логистике Сил обороны. Причем, постоянно придумывает новые способы.

"Из такого интересного, что применяет враг, он цепляет FPV-дроны или к "Молнии", или к другим разведывательным БПЛА самолетного типа. Соответственно, самолетик залетает в тыл, и уже оттуда вылетают FPV-дроны. Это дает врагу возможность залетать FPV-дронами глубоко в тыл. Расстояние может достигать 20-25 км от линии боевого соприкосновения", - отметил Бобков.

