Новопавлівський напрямок залишається одним з найактивніших, - 37 ОБрМП

Ворог на Новопавлівському напрямку намагається атакувати тил за допомогою літаків-розвідників і FPV-дронів та "тихенько просочитись" на стиках підрозділів, зайти в тил і, відповідно, закріпитись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.

"Здебільшого штурми відбуваються "по сіряку". Зазвичай, найбільша активність зранку і протягом дня. Вночі, зазвичай, ворог спокійно себе поводить, якщо ми говоримо саме про штурмові групи. Проте, артилерія та дрони противника працюють цілодобово", - розповів військовий.

Ворог намагається бити по логістиці Сил оборони. Причому, постійно вигадує нові способи.

"З такого цікавого, що застосовує ворог, він чіпляє FPV-дрони або до "Молнії", або до інших розвідувальних БПЛА літакового типу. Відповідно, літачок залітає в тил, і вже звідти вилітають FPV-дрони. Це дає ворогу можливість залітати FPV-дронами глибоко в тил.Відстань може сягати 20-25 км від лінії бойового зіткнення", - зазначив Бобков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Новопавлівському напрямку тривають важки бої, ворог не рахується з втратами в живій силі та техніці, - ОСУВ "Дніпро"