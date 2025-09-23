Европа на оборону может потратить около 2 трлн евро в течение десяти лет, - Кубилюс

Европейский Союз должен ежегодно выделять на оборону в среднем 3% своего ВВП, что в течение десяти лет составит около 2 триллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, так считает еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

По моим расчетам (на оборону) мы будем тратить в среднем около 3% ВВП в течение следующих десяти лет (...). 3% в год в Евросоюзе - это около 600 млрд евро - то есть, если взять 10 лет и по 600 млрд евро в год, то получится около 6 трлн евро", - сказал Кубилюс.

Он добавил, что страны НАТО взяли на себя обязательства до 2030 года тратить 5% своего ВВП, из которых 3,5% - непосредственно на оборону и еще 1,5% - на сопутствующие нужды.

"Не все деньги идут на настоящую, "жесткую" оборону, есть еще зарплаты военным, есть пенсии - (...) по оценкам, от 30 до 50% идет на эту "жесткую" оборону, а это означает, что (за десятилетие) у нас на это есть около 2 трлн евро", - пояснил еврокомиссар.

По его словам, обороноспособность всех европейских государств-членов НАТО в настоящее время позволяет реализовать лишь чуть больше половины планов, предусмотренных в новых планах альянса. "Нам необходимо оценить, какие суммы денег поступят на оборону в Европе в течение следующих десяти лет. Стоит помнить, что большая часть средств на оборону в Европе поступает из национальных бюджетов", - сказал Кубилюс.

