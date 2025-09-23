РУС
Европа на оборону может потратить около 2 трлн евро в течение десяти лет, - Кубилюс

Кубилюс о расходах на оборону ЕС

Европейский Союз должен ежегодно выделять на оборону в среднем 3% своего ВВП, что в течение десяти лет составит около 2 триллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, так считает еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

По моим расчетам (на оборону) мы будем тратить в среднем около 3% ВВП в течение следующих десяти лет (...). 3% в год в Евросоюзе - это около 600 млрд евро - то есть, если взять 10 лет и по 600 млрд евро в год, то получится около 6 трлн евро", - сказал Кубилюс.

Он добавил, что страны НАТО взяли на себя обязательства до 2030 года тратить 5% своего ВВП, из которых 3,5% - непосредственно на оборону и еще 1,5% - на сопутствующие нужды.

"Не все деньги идут на настоящую, "жесткую" оборону, есть еще зарплаты военным, есть пенсии - (...) по оценкам, от 30 до 50% идет на эту "жесткую" оборону, а это означает, что (за десятилетие) у нас на это есть около 2 трлн евро", - пояснил еврокомиссар.

По его словам, обороноспособность всех европейских государств-членов НАТО в настоящее время позволяет реализовать лишь чуть больше половины планов, предусмотренных в новых планах альянса. "Нам необходимо оценить, какие суммы денег поступят на оборону в Европе в течение следующих десяти лет. Стоит помнить, что большая часть средств на оборону в Европе поступает из национальных бюджетов", - сказал Кубилюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят в проект

😂😂😂
23.09.2025 12:31
+1
Проблема в тому, що у Європи немає 10-ти років...
показать весь комментарий
23.09.2025 12:44
А може і не витратити.
Все залежить від того когута - клюне, чи не клюне.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:20
Російська сказка про хутина и петушка
показать весь комментарий
23.09.2025 12:34
Це мабуть Фламинго
показать весь комментарий
23.09.2025 12:35
За 10 років?? А за 20?? Може варвари почекають??
показать весь комментарий
23.09.2025 12:21
😂😂😂
показать весь комментарий
23.09.2025 12:31
Наш президент може і 10 трлн. витратити, тільки дайте
показать весь комментарий
23.09.2025 12:37
2 трильйони на десять років це всього 200 млрд. на рік на всю Європу. Європейські країни хитро включають допомогу Україні у свої 3% витрат на НАТО. Тобто половина цих грошей піде в Україну. Це просто смішно.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:42
Проблема в тому, що у Європи немає 10-ти років...
показать весь комментарий
23.09.2025 12:44
Про внутрішній фронт не забувайте.
Так само як чмоні лізуть в Польщу через Білорусь, проривають кордон, перекопують, ламають забори, так само кацапи спрацювали на відмінно і затвердили Європу арабами.
Іслам захоплює Європу район за районом. Починає вже втручатись в законодавство, нав'язуючи закони шаріату. Це не жарти. Бо перси вже так прихистили, всього 3-5 тисяч, але втратили країну
показать весь комментарий
23.09.2025 12:56
Сподіваюсь, вони виділять з цих 2 трлн, кошти на операцію, щоб нарешті пришити собі яйця.
показать весь комментарий
23.09.2025 13:21
 
 