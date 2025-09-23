Європа на оборону може витратити близько 2 трлн євро протягом десяти років, - Кубілюс

Європейський Союз має щорічно виділяти на оборону в середньому 3% свого ВВП, що протягом десяти років складе близько 2 трильйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, так вважає єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

За моїми розрахунками (на оборону) ми будемо витрачати в середньому близько 3% ВВП протягом наступних десяти років (…). 3% на рік в Євросоюзі – це близько 600 млрд євро – тобто, якщо взяти 10 років і по 600 млрд євро на рік, то вийде близько 6 трлн євро", – сказав Кубілюс.

Він додав, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання до 2030 року витрачати 5% свого ВВП, з яких 3,5% — безпосередньо на оборону і ще 1,5% — на супутні потреби.

"Не всі гроші йдуть на справжню, "жорстку" оборону, є ще зарплати військовим, є пенсії - (...) за оцінками, від 30 до 50% йде на цю "жорстку" оборону, а це означає, що (за десятиліття) у нас на це є близько 2 трлн євро", - пояснив єврокомісар.

За його словами, обороноздатність усіх європейських держав-членів НАТО на даний час дозволяє реалізувати лише трохи понад половину планів, передбачених у нових планах альянсу. "Нам необхідно оцінити, які суми грошей надійдуть на оборону в Європі протягом наступних десяти років. Варто пам'ятати, що більша частина коштів на оборону в Європі надходить з національних бюджетів", - сказав Кубілюс.

