Європа на оборону може витратити близько 2 трлн євро протягом десяти років, - Кубілюс

Кубілюс про витрати на оборону ЄС

Європейський Союз має щорічно виділяти на оборону в середньому 3% свого ВВП, що протягом десяти років складе близько 2 трильйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, так вважає єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

За моїми розрахунками (на оборону) ми будемо витрачати в середньому близько 3% ВВП протягом наступних десяти років (…). 3% на рік в Євросоюзі – це близько 600 млрд євро – тобто, якщо взяти 10 років і по 600 млрд євро на рік, то вийде близько 6 трлн євро", – сказав Кубілюс.

Він додав,  що країни НАТО взяли на себе зобов'язання до 2030 року витрачати 5% свого ВВП, з яких 3,5% — безпосередньо на оборону і ще 1,5% — на супутні потреби.

"Не всі гроші йдуть на справжню, "жорстку" оборону, є ще зарплати військовим, є пенсії - (...) за оцінками, від 30 до 50% йде на цю "жорстку" оборону, а це означає, що (за десятиліття) у нас на це є близько 2 трлн євро", - пояснив єврокомісар.

За його словами, обороноздатність усіх європейських держав-членів НАТО на даний час дозволяє реалізувати лише трохи понад половину планів, передбачених у нових планах альянсу. "Нам необхідно оцінити, які суми грошей надійдуть на оборону в Європі протягом наступних десяти років. Варто пам'ятати, що більша частина коштів на оборону в Європі надходить з національних бюджетів", - сказав Кубілюс.

+1
😂😂😂
показати весь коментар
23.09.2025 12:31
+1
Проблема в тому, що у Європи немає 10-ти років...
показати весь коментар
23.09.2025 12:44
А може і не витратити.
Все залежить від того когута - клюне, чи не клюне.
показати весь коментар
23.09.2025 12:20
Російська сказка про хутина и петушка
показати весь коментар
23.09.2025 12:34
Це мабуть Фламинго
показати весь коментар
23.09.2025 12:35
За 10 років?? А за 20?? Може варвари почекають??
показати весь коментар
23.09.2025 12:21
😂😂😂
показати весь коментар
23.09.2025 12:31
Наш президент може і 10 трлн. витратити, тільки дайте
показати весь коментар
23.09.2025 12:37
2 трильйони на десять років це всього 200 млрд. на рік на всю Європу. Європейські країни хитро включають допомогу Україні у свої 3% витрат на НАТО. Тобто половина цих грошей піде в Україну. Це просто смішно.
показати весь коментар
23.09.2025 12:42
Проблема в тому, що у Європи немає 10-ти років...
показати весь коментар
23.09.2025 12:44
Про внутрішній фронт не забувайте.
Так само як чмоні лізуть в Польщу через Білорусь, проривають кордон, перекопують, ламають забори, так само кацапи спрацювали на відмінно і затвердили Європу арабами.
Іслам захоплює Європу район за районом. Починає вже втручатись в законодавство, нав'язуючи закони шаріату. Це не жарти. Бо перси вже так прихистили, всього 3-5 тисяч, але втратили країну
показати весь коментар
23.09.2025 12:56
Сподіваюсь, вони виділять з цих 2 трлн, кошти на операцію, щоб нарешті пришити собі яйця.
показати весь коментар
23.09.2025 13:21
А за 100 років може витрати 20 трлн.євро на оборону. Вражає?
показати весь коментар
23.09.2025 13:36
 
 