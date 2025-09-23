РУС
В России возник дефицит бензина после ударов украинских дронов по НПЗ, - Reuters

На АЗС в разных регионах РФ фиксируют перебои с поставками топлива из-за атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным терминалам.

Как отмечается, это привело к снижению переработки нефти почти на пятую часть в отдельные дни. Высокие кредитные ставки (17%) не позволяют частным АЗС создавать запасы.

Перебои впервые зафиксировали в августе на Дальнем Востоке и в Крыму, затем - в Волго-Вятском регионе, на юге и в центральной части России. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признал наличие проблем со снабжением, но заверил, что они должны быть устранены в ближайшие дни.

По данным издания, около 40% российских заправок являются независимыми. Именно они сталкиваются с наибольшими трудностями. В Белгородской области часть АЗС даже временно закрывалась из-за отсутствия топлива.

НПЗ (303) россия (97311) дроны (4759)
На яку трясцю їм бензин?Хай розводять віслюків-їх у кремлі вже повно.
23.09.2025 14:33 Ответить
Ше потрібно бити - бо вони швидко відновлюються
23.09.2025 14:37 Ответить
23.09.2025 14:38 Ответить
Так Мадяр і війну виграє
23.09.2025 14:39 Ответить
РФ - це буханка з дірявим баком бензину. Поки їде...
23.09.2025 14:42 Ответить
Дефіцит пального - це не трагедія для лаптєй. У них повинно бути дефіцит всього та безсонні ночі через вибухи регулярні. Нам би Томагавки у цьому дуже допомогли , але ж красноф нам помічник. Він з ****** на одній хвилі.
23.09.2025 14:47 Ответить
 
 