В России возник дефицит бензина после ударов украинских дронов по НПЗ, - Reuters

На АЗС в разных регионах РФ фиксируют перебои с поставками топлива из-за атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным терминалам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, это привело к снижению переработки нефти почти на пятую часть в отдельные дни. Высокие кредитные ставки (17%) не позволяют частным АЗС создавать запасы.

Перебои впервые зафиксировали в августе на Дальнем Востоке и в Крыму, затем - в Волго-Вятском регионе, на юге и в центральной части России. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признал наличие проблем со снабжением, но заверил, что они должны быть устранены в ближайшие дни.

По данным издания, около 40% российских заправок являются независимыми. Именно они сталкиваются с наибольшими трудностями. В Белгородской области часть АЗС даже временно закрывалась из-за отсутствия топлива.

