У Росії виник дефіцит бензину після ударів українських дронів по НПЗ, - Reuters

На АЗС у різних регіонах РФ фіксують перебої з постачанням палива через атаки українських дронів по нафтопереробних заводах та експортних терміналах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, це призвело до зниження переробки нафти майже на п’яту частину в окремі дні. Високі кредитні ставки (17%) не дозволяють приватним АЗС створювати запаси.

Перебої вперше зафіксували в серпні на Далекому Сході та в Криму, згодом - у Волго-Вятському регіоні, на півдні й у центральній частині Росії. Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін визнав наявність проблем із постачанням, але запевнив, що їх мають усунути найближчими днями.

За даними видання, близько 40% російських заправок є незалежними. Саме вони стикаються з найбільшими труднощами. У Бєлгородській області частина АЗС навіть тимчасово закривалася через відсутність палива.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело