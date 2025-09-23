УКР
У Росії виник дефіцит бензину після ударів українських дронів по НПЗ, - Reuters

волгоград,нпз

На АЗС у різних регіонах РФ фіксують перебої з постачанням палива через атаки українських дронів по нафтопереробних заводах та експортних терміналах. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, це призвело до зниження переробки нафти майже на п’яту частину в окремі дні. Високі кредитні ставки (17%) не дозволяють приватним АЗС створювати запаси.

Перебої вперше зафіксували в серпні на Далекому Сході та в Криму, згодом - у Волго-Вятському регіоні, на півдні й у центральній частині Росії. Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін визнав наявність проблем із постачанням, але запевнив, що їх мають усунути найближчими днями.

За даними видання, близько 40% російських заправок є незалежними. Саме вони стикаються з найбільшими труднощами. У Бєлгородській області частина АЗС навіть тимчасово закривалася через відсутність палива.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело

НПЗ (704) росія (67935) дрони (5660)
На яку трясцю їм бензин?Хай розводять віслюків-їх у кремлі вже повно.
23.09.2025 14:33 Відповісти
Ше потрібно бити - бо вони швидко відновлюються
23.09.2025 14:37 Відповісти
23.09.2025 14:38 Відповісти
Так Мадяр і війну виграє
23.09.2025 14:39 Відповісти
РФ - це буханка з дірявим баком бензину. Поки їде...
23.09.2025 14:42 Відповісти
Дефіцит пального - це не трагедія для лаптєй. У них повинно бути дефіцит всього та безсонні ночі через вибухи регулярні. Нам би Томагавки у цьому дуже допомогли , але ж красноф нам помічник. Він з ****** на одній хвилі.
23.09.2025 14:47 Відповісти
Чекали 3,5 років!!
Повині були давно позбавити москавічєй покою і тихого сну
23.09.2025 16:24 Відповісти
 
 