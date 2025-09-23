РУС
Китайское судно по меньшей мере трижды посетило оккупированный Севастополь - Украина отреагировала

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 по меньшей мере трижды заходило в оккупированный Севастополь в Крыму, несмотря на действие международного санкционного режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, судно под флагом Панамы принадлежит компании Guangxi Changhai Shipping Company и было зафиксировано в порту в период с июня по сентябрь 2025 года.

По данным Офиса Президента Украины, судно заходило в Севастополь как минимум дважды летом, а третий визит подтвержден спутниковыми снимками.

Контейнеровоз длиной 140 метров швартовался в порту с 19 по 22 июня, а 15 августа подал запрос на загрузку. После посещения Крыма судно направилось в порты Турции и Египта.

Украинское посольство в Китае обратилось в МИД КНР по поводу этого инцидента, отметив нарушение международного права. В ответ Пекин заявил, что китайским компаниям рекомендовано избегать контактов с оккупированными территориями Украины и пообещал разобраться с ситуацией.

Відреагувала, сподіваюсь потужно.
23.09.2025 13:23 Ответить
А шо, неизвестные подводные дроны не могут атаковать судно, незаконно стоящее в украинском порту Крыма?
23.09.2025 13:32 Ответить
там у чорному морі міни плавають. Разок би підірвались, інші б все зрозуміли, що не треба лізти туди куди не треба....
23.09.2025 13:38 Ответить
Китай це ворог України. Всі китайські підприємства потрібно закривати і гнати китайців в їх вотчину - *********. Там їх земля. От хай і забирають своє, потрошать дикунів і утримують алкодегенератів. Китайські комуністи спільники, спонсори і співучасники ***** і це як епідемія чуми для Європи...
23.09.2025 13:49 Ответить
А Нептуна по жовтопикім підарасам що не можна ???
23.09.2025 13:53 Ответить
Слава Доні!! Це не його провина! Це Байдєн китайців провокує та не дає накласти ніщівні санкції!!! А так би,як дали....коли б вони нас догнали!!!
23.09.2025 14:01 Ответить
а чому не зустріла міну???
23.09.2025 14:12 Ответить
 
 