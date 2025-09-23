Китайское судно по меньшей мере трижды посетило оккупированный Севастополь - Украина отреагировала

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 по меньшей мере трижды заходило в оккупированный Севастополь в Крыму, несмотря на действие международного санкционного режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, судно под флагом Панамы принадлежит компании Guangxi Changhai Shipping Company и было зафиксировано в порту в период с июня по сентябрь 2025 года.

По данным Офиса Президента Украины, судно заходило в Севастополь как минимум дважды летом, а третий визит подтвержден спутниковыми снимками.

Контейнеровоз длиной 140 метров швартовался в порту с 19 по 22 июня, а 15 августа подал запрос на загрузку. После посещения Крыма судно направилось в порты Турции и Египта.

Украинское посольство в Китае обратилось в МИД КНР по поводу этого инцидента, отметив нарушение международного права. В ответ Пекин заявил, что китайским компаниям рекомендовано избегать контактов с оккупированными территориями Украины и пообещал разобраться с ситуацией.

