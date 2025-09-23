Китайське судно щонайменше тричі відвідало окупований Севастополь - Україна відреагувала

Китайське вантажне судно Heng Yang 9 щонайменше тричі заходило до окупованого Севастополя в Криму, попри дію міжнародного санкційного режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, судно під прапором Панами належить компанії Guangxi Changhai Shipping Company і було зафіксоване в порту в період з червня по вересень 2025 року.

За даними Офісу Президента України, судно заходило до Севастополя щонайменше двічі влітку, а третій візит підтверджено супутниковими знімками.

Контейнеровоз завдовжки 140 метрів швартувався в порту з 19 по 22 червня, а 15 серпня подав запит на завантаження. Після відвідин Криму судно попрямувало до портів Туреччини та Єгипту.

Українське посольство в Китаї звернулося до МЗС КНР з приводу цього інциденту, наголосивши на порушенні міжнародного права. У відповідь Пекін заявив, що китайським компаніям рекомендовано уникати контактів з окупованими територіями України та пообіцяв розібратися з ситуацією.

