Новини Візит африканських послів до окупованого Криму
МЗС України засудило візит дипломатів з Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо до окупованого Криму

Посли Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру приїхали в Крим: реакція МЗС

Україна засуджує незаконний візит до тимчасово окупованого Криму послів Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоби, Малі Сейду Каміссоки й Нігеру Ісси Абду Сідіка в Росії, який відбувся 18-20 вересня.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС зауважили, що африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Такі дії також суперечать українському законодавству, що чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію.

"Розглядаємо цей "візит" як зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють. Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

У МЗС зауважили, що Росія продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій.

Україна закликала цих послів усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь у російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що "робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною".

"Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності", - додало МЗС.

Неполіткоректно. Зараз США, ООН, БЛМ і БДСМ образяться. Найджер, а не n-word.
22.09.2025 21:13 Відповісти
Зато добре, що не приїхали Судан і Зімбабве...
22.09.2025 21:16 Відповісти
А ви їм посольства туди яяяяааак! за..баште за бабло непохитних -ЄС задумаються , може краще вже скорше допомогти Україні... А то прийдуть свої трампи на наступних виборах ...
22.09.2025 21:32 Відповісти
А чоно тільки засудило? В Миротворець іх запхнути.
22.09.2025 21:46 Відповісти
 
 