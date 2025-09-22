МЗС України засудило візит дипломатів з Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо до окупованого Криму

Україна засуджує незаконний візит до тимчасово окупованого Криму послів Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоби, Малі Сейду Каміссоки й Нігеру Ісси Абду Сідіка в Росії, який відбувся 18-20 вересня.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС зауважили, що африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Такі дії також суперечать українському законодавству, що чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію.

"Розглядаємо цей "візит" як зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють. Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни висвітлюють візит послів трьох найбідніших країн світу у Крим та подають це як початок "інвестиційного співробітництва"

У МЗС зауважили, що Росія продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій.

Україна закликала цих послів усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь у російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що "робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною".

"Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності", - додало МЗС.

Також читайте: Посли трьох африканських країн прибули до окупованого Криму: МЗС засудило візит