МИД Украины осудил визит дипломатов из Мали, Нигера и Буркина-Фасо в оккупированный Крым

Украина осуждает незаконный визит во временно оккупированный Крым послов Буркина-Фасо Аристида Тапсобы, Мали Сейду Камиссоки и Нигера Иссы Абду Сидика в России, который состоялся 18-20 сентября.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел

В МИД отметили, что африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ряд резолюций Генеральной ассамблеи ООН. Такие действия также противоречат украинскому законодательству, четко определяющему порядок въезда на временно оккупированную территорию.

"Рассматриваем этот "визит" как дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства не только указанными лицами, но и режимами, которые они представляют. Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, которые якобы прилагают режимы Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Россия продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов как оплачиваемых статистов в своих пропагандистских целях, пытаясь создать ложное впечатление о международной легитимизации временно оккупированных территорий.

Украина призвала этих послов осознать, что своими действиями они фактически приняли участие в российской кампании по легитимизации колониальных захватов, что "делает позицию этих африканских дипломатов особенно лицемерной".

"Украина оставляет за собой право на действия в ответ на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности", - добавил МИД.

