Враг ударил реактивной артиллерией по селу в Харьковской области: ранен мужчина

Сегодня, 23 сентября, около 13:30 российские войска ударили реактивной артиллерией по Прудянке на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов ранен местный житель 1938-го года рождения. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

"Дополнительная информация выясняется", - добавил глава ГВА.