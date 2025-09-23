РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8851 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
226 0

Враг ударил реактивной артиллерией по селу в Харьковской области: ранен мужчина

обстрел, харьковская область

Сегодня, 23 сентября, около 13:30 российские войска ударили реактивной артиллерией по Прудянке на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов ранен местный житель 1938-го года рождения. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

"Дополнительная информация выясняется", - добавил глава ГВА.

Автор: 

Харьковская область (1625) Харьковский район (550) Прудянка (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 