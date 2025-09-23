Враг ударил реактивной артиллерией по селу в Харьковской области: ранен мужчина
Сегодня, 23 сентября, около 13:30 российские войска ударили реактивной артиллерией по Прудянке на Харьковщине.
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрелов ранен местный житель 1938-го года рождения. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
"Дополнительная информация выясняется", - добавил глава ГВА.
