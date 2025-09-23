УКР
Ворог ударив реактивною артилерією по селу на Харківщині: поранено чоловіка

Сьогодні, 23 вересня, близько 13:30 російські війська вдарили реактивною артилерією по Прудянці на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок обстрілів поранено місцевого мешканця 1938-го року народження. Наразі йому надається медична допомога.

"Додаткова інформація з'ясовується", - додав очільник МВА.

Харківська область (1645) Харківський район (558) Прудянка (3)
