Ворог ударив реактивною артилерією по селу на Харківщині: поранено чоловіка
Сьогодні, 23 вересня, близько 13:30 російські війська вдарили реактивною артилерією по Прудянці на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, унаслідок обстрілів поранено місцевого мешканця 1938-го року народження. Наразі йому надається медична допомога.
"Додаткова інформація з'ясовується", - додав очільник МВА.
