Ворог ударив реактивною артилерією по селу на Харківщині: поранено чоловіка

Сьогодні, 23 вересня, близько 13:30 російські війська вдарили реактивною артилерією по Прудянці на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок обстрілів поранено місцевого мешканця 1938-го року народження. Наразі йому надається медична допомога.

"Додаткова інформація з'ясовується", - додав очільник МВА.